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«Аскон» выпустила новое CAD-приложение для раскроя листовых материалов в «Компас-3D»

Компания «Аскон» объявила о выходе нового продукта — приложения «Раскрой» для автоматизированного раскроя листовых материалов в системе проектирования «Компас-3D». С его помощью предприятия смогут точнее оценивать потребность в материалах и получать оптимальные схемы раскроя, чтобы снизить затраты и ускорить производственный процесс.

Новое приложение найдет применение в судостроении, общем машиностроении, металлообработке и других отраслях промышленности.

Приложение «Раскрой» предназначено: для конструкторов, которые создают карты раскроя, проводят расчет эффективности и разрабатывают конструкторскую документацию; технологов, которые настраивают параметры раскроя и готовят технологические карты; специалистов отдела материально-технического обеспечения, которые управляют остатками на складе, контролируют затраты, проводят оптимизацию запасов.

В первой версии приложение позволяет на основе контура в формате FRW или DXF получить карту раскроя как в автоматическом, так и в ручном режимах. Доступны расчеты эффективности раскроя материала и длины реза, назначение деловых остатков в ручном и автоматическом режиме. Далее происходит вывод данных раскроя: карт раскроя (DXF), деловых остатков (FRW/DXF), листов раскроя (FRW/DXF).

В ближайших планах предусмотрено добавить импорт сборок в формате «Компас-3D» с автоматическим формированием контуров деталей для раскроя; учет направления волокон (структуры) материала; загрузку контуров в формате DXF из сторонних САПР с предобработкой (препроцессинг). Также будет расширена функциональность формирования отчетных документов. Среди перспективных задач — интеграция приложения «Раскрой» в корпоративные PLM и MES-системы предприятия.

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«Мы провели сравнительный тест, как выполняются задачи раскроя традиционным “ручным” методом в САПР и в приложении “Раскрой”. В качестве примера использовали изделие, содержащее 165 листовых деталей. При “ручном” методе создание контуров, раскладка по заготовке и формирование отчета заняло 11 часов, в приложении — 4,5 минуты. То, что раньше делали в течение двух дней, теперь выполняется за несколько минут», — сказал Михаил Пономаренко, руководитель направления производственных решений «Аскон».

Перед выпуском коммерческой версии состоялось открытое бета-тестирование приложения, по результатам которого разработчики получили обратную связь от пользователей, ценные предложения по улучшению и расширению функциональности.

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