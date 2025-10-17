«Транснет» представила новую версию платформы транспортного моделирования — TransNet 2.21

ООО «Транснет» выпустило обновление программного обеспечения для математического моделирования транспортных потоков — версию TransNet 2.21. Новая версия развивает функциональность системы. Об этом CNews сообщили представители «Транснет».

Обновление продолжает курс, начатый в версии 2.20, где были реализованы пространственный выбор объектов, автоматизация подготовки РТР из ГИС, поддержка множества форматов (OSM, Aimsun, DXF, GeoJSON и др.) и серверный режим с доступом к данным через OpenAPI. Версия 2.21 делает акцент на пользовательский опыт, производительность, удобство редактирования, визуализацию и работу с маршрутами.

«Мы продолжаем развивать TransNet так, как это делают лучшие инженерные команды в мире: внимательно следим за обратной связью, совершенствуем детали, ускоряем ключевые процессы. Все ради того, чтобы специалисты могли работать увереннее и эффективнее», — сказал генеральный директор ООО «Транснет» Денис Пчеленок.

Обновленный интерфейс

Интерфейс переработан с использованием DirectX — обеспечена более плавная навигация по карте, стабильная работа при больших объемах данных и полное отсутствие визуального мерцания.

Расширенные возможности визуализации картограмм, эпюр и графиков

Визуальные элементы стали более выразительными: четкие линии, сглаженные кривые, наглядные цветовые переходы помогают точнее интерпретировать структуру сети. Эффекты свечения и теней улучшают восприятие сложных наложений.

DirectX 2D: прирост производительности и качества отображения

Новый движок визуализации обеспечивает точную и стабильную отрисовку даже в проектах с насыщенной геометрией. Работа с крупными моделями стала ощутимо быстрее, без потерь в качестве.

Новые темы оформления

Интерфейс получил несколько новых цветовых схем — как светлых, так и темных — для комфортной работы в разных условиях и на разных устройствах. Пользователь может выбрать подходящий вариант с учетом личных предпочтений и особенностей восприятия.

Ускоренная работа с проектами

Сохранение сетей происходит вдвое быстрее. Загрузка — ускорена. Добавлен прогресс-бар для отображения хода операций и интерактивные подсказки по действиям.

Улучшенная отмена и повтор действий

Выполнять откат и повтор операций теперь можно быстрее и удобнее, что особенно полезно при поэтапной настройке модели и тестировании альтернативных решений.

Интуитивное редактирование сети

Узлы и точки трассы легко перемещаются мышью. Соединение узлов между собой или с дугами осуществляется простым перетаскиванием. Добавить новый узел или точку можно одним щелчком мышки. Существующие линии можно продлевать, а новые — начинать прямо с выбранного места карты.

Пространственный выбор объектов

Теперь можно нарисовать произвольную область на карте и выбрать все элементы, попадающие в нее. Это позволяет выделять группы объектов сети для просмотра, редактирования или удаления, например — всю транспортную инфраструктуру вокруг делового центра или жилого квартала.

3D-картограмма с поддержкой рельефа

TransNet предоставляет пользователям возможность трехмерной визуализации транспортных данных. Теперь доступны: визуализация предсказания транспортной модели – от интенсивности пробок до транспортного спроса конкретного района – с графической символикой по вашему выбору; использование картографической подложки из космических снимков или более классической тайловой карты

Расписание с детализацией по рейсам

В расписаниях появилась возможность более гибко задавать интервалы отправления для каждого рейса — с учетом времени суток, дней недели и других факторов. Это расширяет возможности точного моделирования движения общественного транспорта.

Автоматическая генерация обратного маршрута

Система автоматически формирует обратный путь с учетом остановок и заданных интервалов, сокращая ручную настройку двусторонних маршрутов.

Расчет подвижного состава

Новый инструмент рассчитывает необходимое количество транспортных средств на маршруте с учетом расписания, параметров трассы и ожидаемой загрузки.