Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184564
ИКТ 14347
Организации 11129
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26306
Персоны 79308
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

ТрансНет TransNet

ТрансНет - TransNet

ТрансНет (TransNet) — это программа, предназначенная для математического моделирования транспортных потоков. Основная задача программного продукта – прогноз интенсивности автомобильных и пассажирских потоков в транспортных сетях. Объектом моделирования может служить транспортная система крупного города или городской агломерации, а также система дорог федерального или регионального уровня. Авторские права на программный продукт принадлежат автору В.И. Швецову (ведущий научный сотрудник ИСА РАН, запись в реестре №5565 от 24.06.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.06.2019 №335).

 

 

данные 2024 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 «Транснет» представила новую версию платформы транспортного моделирования — TransNet 2.21 4
22.11.2024 Вышла новая версия ПО для транспортного моделирования TransNet 2
27.08.2024 «Транснет» обновила ПО для матмоделирования транспортных потоков TransNet 2
16.01.2024 Подтверждена совместимость отечественного ПО для транспортного моделирования TransNet и ОС Astra Linux 4
13.12.2023 ИТ-компания пожаловалась в прокуратуру, что у победителя аукциона нет совместимости с Astra Linux 2
30.01.2012 Дагестан получит тестовую партию универсальных электронных карт в феврале 2012 г. 1
03.10.2003 Genesys: рост числа call-центров в РФ будет превышать 10% в год 1

Публикаций - 7, упоминаний - 16

ТрансНет и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2365 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 265 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 133 1
Адвентус - Адвентус-М 6 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13919 1
Cisco Systems 5211 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1035 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Genesys 208 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
МТС - Система Телеком 236 1
Genesys Telecommunications 6 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 112 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 331 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 260 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 248 1
Альфа-Банк 1848 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 38 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12670 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 694 1
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22494 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12223 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26869 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71745 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4023 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4228 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3468 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12199 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6169 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6601 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2034 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 393 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14569 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 615 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1406 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7452 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 428 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31582 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 219 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1395 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12076 1
Linux OS 10743 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 181 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 239 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Microsoft Windows 16202 1
PTV Visum 27 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3413 1
Pixabay 175 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 601 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 324 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 401 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 308 1
OpenStreetMap - OSM 62 1
Autodesk AutoCAD DXF 46 1
Пчеленок Денис 3 2
Синьков Кирилл 66 1
Россия - РФ - Российская федерация 154678 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45272 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2164 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53215 1
Европа 24563 1
Канада 4970 1
Польша - Республика 1997 1
США - Калифорния 4767 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 662 1
Европа Восточная 3119 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1807 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1992 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1672 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1549 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 121 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20052 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54372 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9975 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2621 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1797 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3721 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1615 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8260 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8452 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2976 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5971 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1142 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4364 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10419 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3631 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2828 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
РАН - Российская академия наук 1983 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 197 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393660, в очереди разбора - 732330.
Создано именных указателей - 184564.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще