ТрансНет TransNet
ТрансНет (TransNet) — это программа, предназначенная для математического моделирования транспортных потоков. Основная задача программного продукта – прогноз интенсивности автомобильных и пассажирских потоков в транспортных сетях. Объектом моделирования может служить транспортная система крупного города или городской агломерации, а также система дорог федерального или регионального уровня. Авторские права на программный продукт принадлежат автору В.И. Швецову (ведущий научный сотрудник ИСА РАН, запись в реестре №5565 от 24.06.2019 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.06.2019 №335).
