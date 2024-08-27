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«Транснет» обновила ПО для матмоделирования транспортных потоков TransNet

Компания «Транснет», разработчик программного обеспечения для математического моделирования транспортных потоков, обновила программу TransNet до версии 2.19.

Новая версия включает в себя расширение перечня функциональных возможностей, а именно: динамическое распределение пассажиропотоков общественного транспорта (ОТ) с учётом расписаний и ограничений провозной способности общественного транспорта; новые возможности по моделированию пассажиропотоков общественного транспорта, позволяющие распределить пассажиропотоки по маршрутам ОТ с учётом шкалы времени, длительности очередей и приоритета обслуживания пассажиров, времени и загрузки рейсов; моделирование динамического равновесного распределения пассажиропотоков по маршрутам общественного транспорта по времени.

Новые возможности позволяют выполнять: моделирование пиковых периодов, а именно моделирование динамики накопления и обслуживания очередей, длительности пиковых периодов, распределения пассажиропотоков по времени и маршрутам; оптимизацию работы общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), а также расписаний движения транспорта общего пользования (ТОП) и расчёт диаграмм неравномерности загрузки ТПУ по времени и маршрутам транспортное обслуживание массовых мероприятий (разработка плана транспортного обслуживания, моделирование массового завоза и вывоза посетителей, моделирование очередей); оценку прямой и косвенной социально-экономической эффективности транспорта общего пользования; улучшение визуального представления остановок общественного транспорта.

Новая версия TransNet даёт возможность гибко настраивать остановки общественного транспорта без изменения транспортного графа.

Ещё одним преимуществом новой версии являются возможность сохранять несколько макетов картограмм с разными настройками и открывать нужную картограмму в два клика.

Добавлен редактор свойств объектов в табличной форме, который позволяет изменять параметры объектов непосредственно в таблице.

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