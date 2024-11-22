Вышла новая версия ПО для транспортного моделирования TransNet

Компания «Транснет», разработчик программного обеспечения TransNet для математического моделирования транспортных потоков, выпустила обновление своего ПО до версии 2.20. Новая версия предлагает важные улучшения, направленные на упрощение работы с транспортными моделями, автоматизацию ключевых процессов и расширение совместимости с популярными ГИС и инструментами проектирования.

TransNet 2.20 включает в себя расширение перечня функциональных возможностей, а именно:

Теперь пользователи могут вручную нарисовать область полигона на карте и выбрать объекты, находящиеся в этой зоне. Это позволяет более точно и быстро выделять элементы транспортной сети для анализа и моделирования. Например, можно создать полигон вокруг делового центра и получить всю связанную транспортную инфраструктуру.

При создании транспортных моделей необходимы данные о численности населения в расчётных транспортных районах. Теперь в TransNet можно импортировать слой домов из ГИС и автоматически извлекать данные о населении, что значительно ускоряет процесс создания модели.

TransNet 2.20 поддерживает работу с дорожными сетями и данными из различных источников и форматов, таких как Visum NET, GeoJSON, Аimsun, OpenStreetMap (OSM), MapInfo TAB и MIF/MID, AutoCAD DXF и MVT (Mapbox Vector Tiles). Это упрощает взаимодействие с другими системами и импортирование сложных транспортных сетей.

TransNet теперь может работать как сервер и отвечать на веб-запросы, выдавая данные транспортной сети в формате JSON через OpenAPI. Это позволяет интегрировать TransNet с другими системами и получать доступ к данным через сторонние приложения.

Обновлённый дизайн кнопок и улучшение визуального оформления делают работу с программой более удобной и интуитивной для пользователей, помогая быстрее ориентироваться в функционале.

«С каждой новой версией мы делаем TransNet ещё лучше и доступнее для наших пользователей. Мы гордимся тем, что это полностью отечественная разработка, которая гарантирует полную безопасность и независимость от иностранных компонентов. Это означает, что TransNet может свободно использоваться в любом регионе, включая новые территории, без риска санкций и утечки данных за рубеж», – сказал генеральный директор «Транснет» Денис Пчеленок.

За 25 лет с помощью TransNet были реализованы сотни крупных проектов: от транспортной макромодели Москвы и планирования федеральных трасс, таких как М-9 «Балтия», до разработки мастер-плана Камской агломерации. Кроме того, TransNet применяется в учебных процессах 17 вузов, где студенты изучают моделирование транспортных потоков и проектирование инфраструктуры на практике.