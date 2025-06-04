Настольные версии программных продуктов КБ «Панорама» адаптированы для работы в отечественной операционной системе AlterOS

В КБ «Панорама» разработаны ГИС «Панорама» и ГИС «Панорама Мини» версии 15.3.7 для российской операционной системы AlterOS 7.5. Геоинформационные системы предоставляют пользователям комплексные инструменты для сбора, обработки, анализа и визуализации геоданных. С их помощью можно создавать различные типы карт, выполнять специализированные расчеты и прогнозы с геопривязкой. ГИС применяются в государственном и коммерческом секторах для картографии, территориального управления, пространственного анализа и решения других отраслевых задач. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

ГИС «Панорама» – универсальная геоинформационная система, предназначенная для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных с геопространственной привязкой. Она включает средства создания и редактирования цифровых карт, обработки данных ДЗЗ, выполнения измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D-моделей, а также работы с векторными, растровыми и матричными картами. ГИС применяется для картографирования, землеустройства и кадастра, геодезических изысканий, создания геопорталов, моделирования движения объектов, прогнозирования ЧС, мониторинга воздушных судов, обработки данных GPS/ГЛОНАСС и печати пространственных данных. ГИС внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре № 4227 от 29 марта 2018 г.).

ГИС «Панорама Мини» – это отечественная геоинформационная система, применяемая для сбора пространственных данных, ведения баз данных, создания и обновления цифровых карт, планов, а также разработки информационных систем различного назначения. Программа поддерживает импорт и просмотр векторных и растровых карт, матриц высот, TIN-моделей, данных лазерного сканирования, а также работу с пользовательскими картами и районами. Среди ключевых функций: создание карт с автоматическим заполнением параметров (EPSG/XML), экспорт в форматы SXF, DXF и OGC GM, многопользовательский режим с контролем доступа через ГИС «Сервер», редактирование карт в разных проекциях в одном документе, интеграция с геопорталами и печать данных с гибкими настройками. ГИС внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре № 7226 от 3 ноября 2020 г.).

AlterOS – это сертифицированная российская операционная система на базе Linux, совместимая с отечественным и зарубежным программным обеспечением. Она обеспечивает высокий уровень защиты данных, соответствующий государственным стандартам информационной безопасности, и отличается интерфейсом, адаптированным под современные потребности пользователей. Система поддерживает широкий спектр оборудования и периферийных устройств. Операционная система включает инструменты администрирования, регулярные обновления и техническую поддержку. AlterOS внесена в Единый реестр российских программ (Приказ Минцифры России №421 от 15 августа 2017 г.) и зарегистрирована в Роспатенте (№2018618304 от 11 июля 2018 г.).

Актуальные версии настольных программ доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».