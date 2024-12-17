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Панорама КБ Panorama Mobile Панорама мини Панорама редактор



17.12.2024 ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий 3
12.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 3
06.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 3
11.11.2024 В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности 3
27.08.2024 Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5 3
14.03.2023 Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» 3

Публикаций - 6, упоминаний - 18

Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 6 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 6
C/C++ - Язык программирования 755 6
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 4
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE 17 4
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 114 3
Панорама КБ - Panorama Vision 8 3
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
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