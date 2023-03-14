Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора»

Конструкторское бюро «Панорама» представило новый программный продукт ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора». Об этом CNews сообщили представители компании ОМП.

ГИС Panorama Mobile - это навигационное приложение, использующее технологии и геоинформационные ресурсы платформы «Панорама», для мобильных устройств с ОС «Аврора».

Приложение отображает и масштабирует данные, определяет текущие координаты пользователя и записывает маршрут движения на основе данных GPS/ГЛОНАСС-приемника.

Пользователи могут заранее подготовить необходимый набор пространственных данных в одном из настольных продуктов (ГИС «Панорама», «Панорама-редактор», ГИС «Панорама мини») и перенести в мобильную ГИС Panorama Mobile. Процесс работы с данными производится автономно, без необходимости подключения к сети Интернет.

ГИС Panorama Mobile разработана на основе инструментария ГИС «Конструктор», который предоставляет компоненты для создания мобильных приложений для работы с цифровыми картами на языке программирования C++ с использованием Qt.

Скачать ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» можно на сайте разработчика.

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Конструкторское бюро «Панорама» - российская компания в области разработки геоинформационных систем и технологий. Основным направлением деятельности компании является разработка и внедрение ГИС, которые используются в таких сферах, как землеустройство и кадастр, геодезические изыскания, картографирование, силовые ведомства, сельское хозяйство, аэронавигация и др. Компания является членом кооперации «Федерального центра науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС». Геоинформационные системы КБ «Панорама» включены в Реестр отечественного ПО.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр». ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.