Панорама КБ Panorama Vision
Сервис Panorama Vision приводит распознанные контуры зданий к прямоугольной форме и корректирует их расположение так, чтобы они точно соответствовали фундаменту зданий. Полученная модель обеспечивает точность распознавания свыше 90%.
Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 8
|Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 3
|Nvidia Corp 3487 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.