Комплекс Panorama Vision автоматически за один шаг формирует детальную карту местности с основными слоями

В КБ «Панорама» разработан Комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.7.0. В новой версии добавлен режим распознавания «Комплексная обработка», который позволяет с помощью одной заявки создавать по снимкам векторные карты с целым набором объектов: сельскохозяйственные поля (пашни), водоемы (реки, озера и др.), леса (высокоствольный лес, поросль, вырубки), здания и дороги. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Как и в режиме распознавания «Город», сервис не просто находит здания, но и определяет их подтип: жилые строения (многоэтажные и индивидуальные), общественные здания (школы, детские сады, больницы и др.), промышленные и коммерческие здания (заводы, торговые центры и др.), гаражи (гаражно-строительные кооперативы). Все здания автоматически ориентируются вдоль направления ближайших дорог. Положение распознанных контуров зданий корректируется для их соответствия фундаменту строений.

Для повышения точности итоговой векторной карты сервис Panorama Vision автоматически согласовывает границы сформированных площадных объектов (леса, пашни, водоемы, здания) между собой. При комплексной обработке доступна дополнительная опция «Подписать адреса объектов». При ее выборе на основе интеграции с адресной базой данных ГИС «Панорама» на территорию России (address.gisserver.info) сервис добавит к объектам семантики с номерами домов, названиями улиц, городов и районов. Дополнительно номера домов и названия улиц будут нанесены на карту в виде подписей.

При создании объектов векторной карты используется единый классификатор map5000m.rscz. Для формирования объектов сельскохозяйственных угодий используется объект «Сельскохозяйственные угодья» с кодом 71324000, гидрографии – объект «Водоем» с кодом 31120002. Высокоствольный лес наносится на карту как площадные объекты «Лес густой высокий» с кодом 71111110, поросль леса – как площадные объекты «Поросль леса» с кодом 71113000, вырубки – как площадные объекты «Леса вырубленные» с кодом 71112300.

Асфальтированные дороги наносятся на карту как линейные объекты «Шоссе» с кодом 61230000, а грунтовые дороги – как линейные объекты «Улицы» с кодом 45200000. Здания наносятся на карту как площадные объекты следующих типов: «Строение жилое» (с ключом a_residential_b), «Общественное здание» (с ключом a_public_b), «Промышленное предприятие» (с ключом a_industrial_b), «Гаражи (ГСК и др.)» (с ключом a_garages_b).

Сервис Panorama Vision позволяет обрабатывать снимки местности в форматах RSW, JPG, TIFF, PNG, а также данные из открытых источников (геопорталов). Для обеспечения высокого качества распознавания рекомендуется использовать снимки с пространственным разрешением до 0,5-0,6 метров/пиксель.

Сервис расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к нему осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама»: Запуск приложений – пункт «Автоматическое распознавание снимков», а также с помощью методов протокола REST API.

Для работы с REST API необходимо получить регистрационный ключ. Получение адресной информации об объектах доступно, начиная с ГИС «Панорама» версии 15.5.0 и выше.

Актуальная версия ГИС «Панорама» доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».