В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт

В КБ «Панорама» разработана программа обработки материалов воздушного фотографирования «Панорама Фото» версии 1.5 с использованием технологии CUDA версии 12.5 для операционной системы MS Windows. Переход в новой версии «Панорама Фото» на усовершенствованные API-функции по работе с текстурными объектами оптимизирует доступ к видеопамяти, что особенно важно при обработке больших объемов данных воздушного фотографирования. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Поддержка новой версии CUDA в «Панорама Фото» открывает возможности для работы с новейшими графическими процессорами Nvidia с архитектурами Hopper (ускорители Nvidia H100) и Ada Lovelace (ускорители серии GeForce RTX 40xx). Это обеспечивает значительное (до пяти раз) увеличение производительности по сравнению с чипами Nvidia предыдущего поколения. Использование новых численно-устойчивых алгоритмов решения систем уравнений на этапе уравнивания вычисляемых элементов внутреннего ориентирования повышает точность формируемого облака точек.

«Панорама Фото» предназначена для получения цифровой информации о местности по материалам воздушного фотографирования. Первичной продукцией обработки является облако точек, на основе которого создается матрица высот и ортофотоплан. Процесс обработки полностью автоматический, за исключением опционального этапа измерения опорных точек на снимках.

Полученные в «Панорама Фото» ортофотопланы можно использовать для создания векторных карт. Сделать это автоматически позволяет комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision. В основе работы комплекса лежит искусственный интеллект, использующий обученные нейронные сети. Panorama Vision позволяет распознавать контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), зданий и сооружений. Клиентский модуль комплекса вызывается как прикладная задача в профессиональной ГИС «Панорама». Он формирует заявки на обработку данных к серверной части комплекса, размещенной на технических средствах КБ «Панорама». В результате обработки создается векторная карта с контурами распознанных объектов, например, с контурами зданий и сооружений.

Все результаты обработки, полученные в «Панорама Фото» и Panorama Vision (матрицы, облака точек, ортофотопланы, векторные карты), в дальнейшем могут быть использованы в различных программных продуктах КБ «Панорама» для двухмерной и трехмерной (объемной) визуализации местности.

Для упорядоченного хранения и использования данных применяется «Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ». Данный комплекс является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней и в корпоративных информационных системах. Он используется для ведения облачного хранилища наборов пространственных данных, сбора и хранения метаданных, подбора и выдачи пространственных данных по запросам, подготовки отчетов, формирования и публикации геопокрытий, отображения состояния банка данных в виде карт-схем. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных.

Новая версия программы «Панорама Фото» доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».