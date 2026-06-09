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Lovelace Ada Ловлейс Ада

СОБЫТИЯ


09.06.2026 Itglobal.com расширил GPU-инфраструктуру на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру 1
12.02.2025 ITPod представил сервер для задач ИИ и компьютерного зрения 1
22.11.2024 Forsite обновил линейку контроллеров для видеостен с поддержкой Astra Linux 1
14.11.2024 В «Панорама Фото» ускорена обработка данных БПЛА за счет использования возможностей новейших видеокарт 1
21.07.2023 Легендарные мини-ПК Intel NUC будут жить. Эстафету принял Asus и готовит первую новинку 1
25.08.2022 Прибыль Nvidia рухнула в 4 раза. Видеокарты не продаются 1
18.04.2022 Регуляторы Евросоюза будут запрещать опасные для человека ИИ 1
13.09.2019 CNews поздравляет с Днем программиста! 1
13.09.2018 CNews поздравляет работников ИТ-отрасли с Днем программиста! 1
12.09.2012 Россия отмечает День программиста 1
13.09.2011 В России отмечается День программиста 1
11.09.2009 Медведев утвердил 13 сентября Днем программиста 1
26.05.2009 Судьбу «Дня программиста» решит президент 1
13.09.2007 Весь мир празднует День программиста 1
13.09.2006 Россия празднует День Программиста 1
30.03.2006 Изобретателя веба снова наградили 2
21.02.2002 Последние эксперименты подтвердили наличие жидкой прослойки внутри Луны 1
21.02.2002 Последние эксперименты подтвердили наличие жидкой прослойки внутри Луны 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Lovelace Ada и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 6
Параллельные технологии 9 5
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 2
Forsite - Форсайт 5 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Wheelies - Виллис 34 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
HP Inc. 5883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 1
Canyon Technology Group 53 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
Clearview AI 12 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Moore Threads 9 1
Sophgo 16 1
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
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The Digital Box ADA 30 2
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 71 2
Nvidia Ada Lovelace 3 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
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Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 43 1
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Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
Asus ROG - Republic of Gamers 32 1
Microsoft BITS - Microsoft Background Intelligent Transfer Service - WindowsBITSAdmin 26 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Windows 11 827 1
ITG - ИТ Парк Рус - ИТ Гараж - Ainergy AI BPA - Аинерджи 32 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 1
Панорама КБ - Panorama Vision 29 1
Панорама КБ - Panorama Photo - Панорама Фото 5 1
Nvidia Blackwell 56 1
ITG - ITPOD Server 15 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 118 1
Moore Threads MTT 1 1
Балт Валентин 9 8
Byron George - Байрон Джордж 6 6
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 6
Червяков Михаил 5 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Williams James - Уильямс Джеймс 7 2
Севильский Исидор - Гиспальский Исидор - Святой покровитель Всемирной паутины по мнению Католической церкви 11 2
Cress Colette - Кресс Колетт 4 1
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Свидерский Евгений 77 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Ермолаев Артем 379 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Галковский Андрей 26 1
Лашкина Елена 34 1
Грызлов Борис 32 1
Edwards Lilian - Эдвардс Лилиан 1 1
Morris Robert - Моррис Роберт 8 1
Борняков Илья 52 1
Зверев Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Украина 7928 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Китай - Тайвань 4245 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
США - Калифорния 4829 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 2
США - Пасадина 169 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 373 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Международный День Интернета 6 3
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