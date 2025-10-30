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Silicon

СОБЫТИЯ


30.10.2025 Silicon Power Industrial представляет M.2 2230 E-Key для хранения данных во встроенных системах ИИ

Компания Silicon Power Industrial, поставщик решений для хранения данных, объявляет о запуске нового SSD форм-фактора M.2 2230 E-Key, предназначенного для создания решений хранения в embedded ИИ-приложе
26.09.2025 Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200

Компания Silicon Power (SP) объявляет о скором начале продаж карт памяти microSDXC Inspire в новой комплектации — с высокоскоростным кардридером C200 USB Type-C. Это решение предназначено для создания к
15.07.2025 Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента

Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного гейминга. Карта обеспечивает скорость чтения
29.04.2025 Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу

Компания Silicon Power представила новую линейку твердотельных накопителей Endura. В ее состав входит несколько устройств, предназначенных для различных сценариев применения, от «домашнего» до профессио
21.08.2024 Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB

Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители

12.12.2023 Silicon Power выпускает ультракомпактные портативные SSD DS72 и MS70 для представителей креативных индустрий

Для создателей контента и профессионалов, которым важна мобильность, Silicon Power выпускает два новых высокоскоростных портативных твердотельных накопителя: DS72 и MS70. Высокая скорость чтения и записи благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 позволяет без особых ус
16.03.2023 Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank

Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments сообщил, что в разорившемся американским банке Silicon Valley Bank (SVB) он хранил $8 млн. Всего на счетах фонда находится $11,5 млн. То есть в S
06.11.2020 Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки
23.05.2018 Silicon Power выпустила первые модели SSD с интерфейсом PCIe

тий, на которых важна высокая скорость передачи данных, быстрая загрузка и запуск системы, а также для музыкантов, использующих большие коллекции семплов. Калвин Хо (Calvin Ho), менеджер по продукции Silicon Power, отметил: «Мы готовимся стать лидерами и настоящими экспертами в сфере PCIe-накопителей, чтобы наши партнеры по продажам и клиенты, которым нравятся самые современные технологии и
02.10.2014 Oracle анонсировала платформу Oracle Software in Silicon Cloud

Корпорация Oracle анонсировала свое новое решение Oracle Software in Silicon Cloud. Как сообщили CNews в корпорации, решение предоставляет разработчикам доступ к среде виртуальных машин, готовых для установки, тестирования и улучшения программного кода на защище
16.02.2011 Silicon Power вывела на рынок новую линейку SSD-накопителей

Компания Silicon Power представила на рынке новые SSD-накопители, входящие в семейство Velox V20. За счет использования контроллера SandForce и поддержки набора команд TRIM максимальная скорость последо
08.04.2009 Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится

Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, что никаких изменений в поставках и обслуживании оборудования SGI не предвидится. Напомним, что 1 апреля компания Rackable Systems
02.04.2009 Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн

Компания Silicon Graphics (SGI) согласилась продать все свои активы Rackable Systems, поставщику серверов и систем хранения данных для дата-центров, за $25 млн наличными. В течение нескольких последних

29.04.2008 Американцы оценили «Яндекс» в $3 млрд

Два российских интернет-проекта — портал «Яндекс» и онлайн-магазин «Озон» — вошли в число 25 самых дорогих мировых стартапов по версии нью-йоркского ресурса Silicon Alley Insider (Инсайдеры силиконового переулка). По подсчетам Silicon Alley Insider, «Яндекс» с оценкой $3 млрд. занял в рейтинге SAI25 6 строку, а «Озон» получил 18 место с пока
17.10.2006 Apple приобрела Silicon Color

Компания Silicon Color, разработчик ПО для цветокоррекции, приобретена компанией Apple. Silicon Color известна в среде профессионалов видео своими продуктами: FinalTouch 2K, FinalTouch HD и Final
24.03.2006 Silicon Graphics обнародовал планы по реструктуризации

Компания Silicon Graphics объявила о предстоящей в компании реструктуризации. Как часть этого процесса, приблизительно 12% персонала, или 250 позиций в отдельных областях, будут упразднены в процессе ре
06.09.2005 Silicon Graphics сокращает расходы
29.07.2004 Silicon Graphics построит Linux-суперкомпьютер для NASA

Компания Silicon Graphics произведет для NASA суперкомпьютер с объемом памяти 500 ТБ, содержащий более 10 тыс. чипов Intel Itanium, сообщил сайт informationweek.com. Данный суперкомпьютер станет одним и
20.02.2004 К Silicon Taiga присоединилось еще 2 компании

Вчера новыми членами альянса Silicon Taiga компании “Сэвви Бокс Системс” из Минска и “МЕ-Дизайн” из Петербурга. Сферы профессиональных интересов членов альянса позволяют обеспечить разработку программного обеспечения для б
02.02.2004 Silicon Taiga нашла нового партнера

30 января было подписано соглашение о сотрудничестве и намечены планы совместной работы компаний Simma&Partner Consulting и Silicon Taiga. Подписание соглашения стало итогом работы, проведенной во время визита немецких коллег в Москву. Германия традиционно выступает одним из основных партнеров России, интерес к росс
06.10.2003 Новая цель SCO – компания Silicon Graphics

Компания Silicon Graphics стала еще одной технологической компанией, которую втянули в юридическую тяжбу SCO вокруг ОС Linux. В своем письме глава SCO Дарл Макбрайд (Darl McBride) утверждает, что вклад

28.08.2003 Silicon Graphics вновь сокращает сотрудников

человек, большая часть из которых была связана с суперкомпьютером Cray и разработкой чипов по технологии MIPS, число работников компании уменьшилось почти вдвое. Помимо сокращения штата, руководство Silicon Graphics приняло решение перебраться в меньшие офисы для дополнительной экономии средств. Хотя официальные лица SGI не сообщают прогнозов по доходам в текущем квартале, есть надежда, чт
26.05.2003 Silicon Graphics сокращает сотрудников и реструктуризируется
10.01.2003 Silicon Graphics утверждает, что построила самый быстрый суперкомпьютер под Linux
30.12.2002 Silicon Storage Technology cнизила квартальный прогноз прибыли
25.11.2002 Новая почтовая программа AOL посягнет на монополию Outlook

туация на рынке клиентских приложений для работы с электронной почтой может существенно осложниться в связи с новой разработкой корпорации America Online. С таким прогнозом выступает интернет-издание Silicon.com, располагающее информацией о том, что в настоящее время в AOL проходит тестирование нового почтового клиента. Как сообщается, новинка получила название AOL Communicator и представля
11.11.2002 Silicon Graphics представила 128 процессоров в одном блоке
26.08.2002 Совет директоров Silicon Integrated одобрил план выпуска ГДР

ов по льготной цене, временно установленной на уровне 40 тайваньских долларов ($1=34,18 тайваньских долларов) за акцию, как сообщается в официальном заявлении компании для Тайваньской Фондовой Биржи. Silicon Integrated заявила, что 10% выпуска будут размещены среди сотрудников, а остальное будет доступно широкому кругу физических и юридических лиц. Прибыль от эмиссии пойдет на выплаты по кр
05.08.2002 CNET покупает европейского конкурента

юди могут создать технологический бренд и купить заинтересовавшие их решения. Так что, купив активы конкурента, CNET надеется увеличить свою привлекательность для европейских бизнесменов. Руководство Silicon испытывало трудности с финансированием своих ресурсов, а поскольку CNET купил лишь британские активы компании, подразделения во Франции и Германии, видимо, будут закрыты. Согласно данны
05.08.2002 Компания CNET покупает silicon.com

Популярное сетевое IT-издание silicon.com, принадлежащее Silicon Media Group и освещающее динамику рынков "новой экономики" с 1998 г., приобретено американским конкурентом CNET Networks. Сумма сделки не разглашается,
25.06.2002 "МТУ-Интел" и Silicon Information Technologies приступили к реализации пилотного проекта сетевого интерактивного телевещания

Компания "МТУ-Интел", российский интернет-оператор, и компания Silicon Information Technologies (SIT), являющаяся национальным дистрибутором продукции и решений Silicon Graphics, Inc (SGI) в России и странах СНГ, заключили соглашение о реализации пи
14.06.2002 Прогнозы роста Silicon Image

Во втором квартале и 2002 году в целом компания Silicon Image ожидает роста валовой прибыли, так как бизнес развивается по плану по всем ключевым направлениям деятельности концерна: электробытовой техники, систем хранения данных и персональн
11.04.2002 Silicon Wave разработала комбинированный Bluetooth/802.11b чип

Компания Silicon Wave из США разработала чип, объединяющих реализацию двух беспроводных технологий - Bluetooth и IEEE802.11b. Председатель совета директоров и CEO фирмы Дэвид Лайон (David L. Lyon) сравн
23.10.2001 Silicon Graphics: убытки велики, но дело поправимо

В понедельник производитель высокопроизводительных компьютеров, компания Silicon Graphics International, объявила о подробных финансовых результатах первого квартала. Чистый убыток составил $69 млн., или 36 центов на акцию, против $49 млн. убытка (26 центов на акцию
10.08.2001 TDK обвинила Silicon Labs в нарушении прав интеллектуальной собственности

Американский филиал японской TDK - TDK Semiconductor - на этой неделе подал в федеральный суд иск к техасской компании Silicon Labs. Два новых чипа последней, Si3035 и Si3044, показались TDK подозрительно похожими на свои, в которых используется запатентованная компанией технология. Адвокат TDK Гари Хэкер (Gary
31.07.2001 Silicon Graphics сообщила об убытках и планах по экономии средств

Компания Silicon Graphics International из Силиконовой Долины сообщила об убытках в четвертом квартале текущего финансового года вследствие снижения спроса на графические станции и сетевые компьютеры. З
05.01.2001 Sony инвестировала в британского разработчика технологий Bluetooth компанию Cambridge Silicon Radio

Британская компания Cambridge Silicon Radio, разработчик и производитель микросхем для технологий беспроводной связи Bluetooth, сообщила о включении Sony Corporation в список стратегических инвесторов компании после заверше
29.11.2000 Курс акций Silicon Integrated Systems упал на 3,5%

Акции тайваньского производителя чипов Silicon Integrated Systems упали на 3,5%, после того, как жена председателя совета директоров заявила, что продаст более половины своей 5,7%-ной доли компании. В понедельник она сообщила, что п
17.11.2000 Cambridge Silicon Radio объявила о начале массового выпуска чипов BlueCore01 для использования в технологии Bluetooth
13.11.2000 Alcatel и другие компании инвестировали $34 млн. в разработчика чипов Bluetooth компанию Cambridge Silicon Radio

Компания Cambridge Silicon Radio, британский разработчик чипов Bluetooth, сообщила о получении инвестиций в размере $34 млн. от известных стратегических инвесторов - французской компании Alcatel, германского венч

Публикаций - 494, упоминаний - 494

Silicon и организации, системы, технологии, персоны:

HPE SGI - Silicon Graphics 390 88
Microsoft Corporation 25775 75
Intel Corporation 12811 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Google LLC 12688 27
SiS - Silicon Integrated Systems 61 26
Yahoo! 3726 26
Apple Inc 13154 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
SP - Silicon Power 24 14
Oracle Corporation 7074 13
Sony 6739 13
HP - Hewlett-Packard 3662 10
AOL Inc - America Online 1883 10
Silicon Knights 15 9
Samsung Electronics 11064 9
Dell EMC 5180 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
HP Inc. 5883 8
F-Secure 216 8
Cisco Systems 5372 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
PayPal 671 7
SAP SE 5601 6
Philips 2099 6
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 6
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Vodafone Group 1412 5
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 5
UMC - United Microelectronics Corporation 339 5
Nvidia Corp 4002 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Secunia 98 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Accenture plc 719 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
eBay Inc 1640 11
Tesco 84 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 4
British Airways - British Midland International 127 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 3
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 2
Daewoo 103 2
Meta Group 54 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 2
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 2
Tata Group 25 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
Deutsche Lufthansa AG 121 2
Barclays 122 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Intel Capital 148 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Bertelsmann 195 1
Accenture - Andersen Consulting 62 1
Резонанс НПП 407 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
EMI Group 60 1
QinetiQ Group 57 1
General Dynamics 60 1
Aviva - Авива СК 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
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Судебная власть - Judicial power 2500 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
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U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
UK Ofcom - Office of Communications 33 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 2
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
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Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 1
Правительство Тайваня 48 1
UK Space Agency - UKSA - Космическое агентство Великобритании 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
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Microsoft Windows 16882 51
Linux OS 11533 33
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 17
Microsoft Windows NT 890 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
HPE SGI Irix - Silicon Graphics Irix 46 12
Intel Itanium 649 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 11
Microsoft Windows XP 2431 11
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 10
Nokia Symbian OS 1411 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 9
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 72 8
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 8
HPE SGI Visual - Silicon Graphics Visual 9 8
Epic Games - Unreal Engine 337 8
Intel Pentium II 174 7
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Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Apple macOS 2419 6
Intel x86 - архитектура процессора 2151 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 6
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HPE SGI Onyx 17 5
HPE SGI O2 - Silicon Graphics O2 UNIX-станция 5 5
Google Android 15243 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Apple iPhone 6 4861 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 5
Apache OpenOffice 490 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
SiS Xabre Graphic Inc - XGI Technology - Tu Chiang Technology - SiS Xabre 21 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Litan Avivah - Литан Авива 20 3
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Liu Samuel - Лью Сэмюэл 6 3
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Semel Terry - Семел Терри 43 2
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Bishop Bob - Бишоп Боб 3 2
Dyack Denis - Дяк Денис 3 2
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Warwick Kevin - Уорвик Кевин 8 2
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Messman Jack - Мессман Джек 15 2
Whitman Meg - Витман Мег - Витман Мэг 7 2
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Tata Ratan - Тата Ратан 4 2
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Eddington Rod - Эддингтон Род 2 2
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Lin Chris - Лин Крис 3 2
Hu Jackson - Ху Джексон 2 2
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Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
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Великобритания - Лондон 2432 12
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Канада 5081 11
Франция - Французская Республика 8177 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
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США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 5
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