Silicon Power Industrial представляет M.2 2230 E-Key для хранения данных во встроенных системах ИИ Компания Silicon Power Industrial, поставщик решений для хранения данных, объявляет о запуске нового SSD форм-фактора M.2 2230 E-Key, предназначенного для создания решений хранения в embedded ИИ-приложе

Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200 Компания Silicon Power (SP) объявляет о скором начале продаж карт памяти microSDXC Inspire в новой комплектации — с высокоскоростным кардридером C200 USB Type-C. Это решение предназначено для создания к

Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного гейминга. Карта обеспечивает скорость чтения

Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу Компания Silicon Power представила новую линейку твердотельных накопителей Endura. В ее состав входит несколько устройств, предназначенных для различных сценариев применения, от «домашнего» до профессио

Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители

Silicon Power выпускает ультракомпактные портативные SSD DS72 и MS70 для представителей креативных индустрий Для создателей контента и профессионалов, которым важна мобильность, Silicon Power выпускает два новых высокоскоростных портативных твердотельных накопителя: DS72 и MS70. Высокая скорость чтения и записи благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 позволяет без особых ус

Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments сообщил, что в разорившемся американским банке Silicon Valley Bank (SVB) он хранил $8 млн. Всего на счетах фонда находится $11,5 млн. То есть в S

Silicon Power выпустила первые модели SSD с интерфейсом PCIe тий, на которых важна высокая скорость передачи данных, быстрая загрузка и запуск системы, а также для музыкантов, использующих большие коллекции семплов. Калвин Хо (Calvin Ho), менеджер по продукции Silicon Power, отметил: «Мы готовимся стать лидерами и настоящими экспертами в сфере PCIe-накопителей, чтобы наши партнеры по продажам и клиенты, которым нравятся самые современные технологии и

Oracle анонсировала платформу Oracle Software in Silicon Cloud Корпорация Oracle анонсировала свое новое решение Oracle Software in Silicon Cloud. Как сообщили CNews в корпорации, решение предоставляет разработчикам доступ к среде виртуальных машин, готовых для установки, тестирования и улучшения программного кода на защище

Silicon Power вывела на рынок новую линейку SSD-накопителей Компания Silicon Power представила на рынке новые SSD-накопители, входящие в семейство Velox V20. За счет использования контроллера SandForce и поддержки набора команд TRIM максимальная скорость последо

Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, что никаких изменений в поставках и обслуживании оборудования SGI не предвидится. Напомним, что 1 апреля компания Rackable Systems

Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн Компания Silicon Graphics (SGI) согласилась продать все свои активы Rackable Systems, поставщику серверов и систем хранения данных для дата-центров, за $25 млн наличными. В течение нескольких последних

Американцы оценили «Яндекс» в $3 млрд Два российских интернет-проекта — портал «Яндекс» и онлайн-магазин «Озон» — вошли в число 25 самых дорогих мировых стартапов по версии нью-йоркского ресурса Silicon Alley Insider (Инсайдеры силиконового переулка). По подсчетам Silicon Alley Insider, «Яндекс» с оценкой $3 млрд. занял в рейтинге SAI25 6 строку, а «Озон» получил 18 место с пока

Apple приобрела Silicon Color Компания Silicon Color, разработчик ПО для цветокоррекции, приобретена компанией Apple. Silicon Color известна в среде профессионалов видео своими продуктами: FinalTouch 2K, FinalTouch HD и Final

Silicon Graphics обнародовал планы по реструктуризации Компания Silicon Graphics объявила о предстоящей в компании реструктуризации. Как часть этого процесса, приблизительно 12% персонала, или 250 позиций в отдельных областях, будут упразднены в процессе ре

Silicon Graphics построит Linux-суперкомпьютер для NASA Компания Silicon Graphics произведет для NASA суперкомпьютер с объемом памяти 500 ТБ, содержащий более 10 тыс. чипов Intel Itanium, сообщил сайт informationweek.com. Данный суперкомпьютер станет одним и

К Silicon Taiga присоединилось еще 2 компании Вчера новыми членами альянса Silicon Taiga компании “Сэвви Бокс Системс” из Минска и “МЕ-Дизайн” из Петербурга. Сферы профессиональных интересов членов альянса позволяют обеспечить разработку программного обеспечения для б

Silicon Taiga нашла нового партнера 30 января было подписано соглашение о сотрудничестве и намечены планы совместной работы компаний Simma&Partner Consulting и Silicon Taiga. Подписание соглашения стало итогом работы, проведенной во время визита немецких коллег в Москву. Германия традиционно выступает одним из основных партнеров России, интерес к росс

Новая цель SCO – компания Silicon Graphics Компания Silicon Graphics стала еще одной технологической компанией, которую втянули в юридическую тяжбу SCO вокруг ОС Linux. В своем письме глава SCO Дарл Макбрайд (Darl McBride) утверждает, что вклад

Silicon Graphics вновь сокращает сотрудников человек, большая часть из которых была связана с суперкомпьютером Cray и разработкой чипов по технологии MIPS, число работников компании уменьшилось почти вдвое. Помимо сокращения штата, руководство Silicon Graphics приняло решение перебраться в меньшие офисы для дополнительной экономии средств. Хотя официальные лица SGI не сообщают прогнозов по доходам в текущем квартале, есть надежда, чт

Новая почтовая программа AOL посягнет на монополию Outlook туация на рынке клиентских приложений для работы с электронной почтой может существенно осложниться в связи с новой разработкой корпорации America Online. С таким прогнозом выступает интернет-издание Silicon.com, располагающее информацией о том, что в настоящее время в AOL проходит тестирование нового почтового клиента. Как сообщается, новинка получила название AOL Communicator и представля

Совет директоров Silicon Integrated одобрил план выпуска ГДР ов по льготной цене, временно установленной на уровне 40 тайваньских долларов ($1=34,18 тайваньских долларов) за акцию, как сообщается в официальном заявлении компании для Тайваньской Фондовой Биржи. Silicon Integrated заявила, что 10% выпуска будут размещены среди сотрудников, а остальное будет доступно широкому кругу физических и юридических лиц. Прибыль от эмиссии пойдет на выплаты по кр

CNET покупает европейского конкурента юди могут создать технологический бренд и купить заинтересовавшие их решения. Так что, купив активы конкурента, CNET надеется увеличить свою привлекательность для европейских бизнесменов. Руководство Silicon испытывало трудности с финансированием своих ресурсов, а поскольку CNET купил лишь британские активы компании, подразделения во Франции и Германии, видимо, будут закрыты. Согласно данны

Компания CNET покупает silicon.com Популярное сетевое IT-издание silicon.com, принадлежащее Silicon Media Group и освещающее динамику рынков "новой экономики" с 1998 г., приобретено американским конкурентом CNET Networks. Сумма сделки не разглашается,

"МТУ-Интел" и Silicon Information Technologies приступили к реализации пилотного проекта сетевого интерактивного телевещания Компания "МТУ-Интел", российский интернет-оператор, и компания Silicon Information Technologies (SIT), являющаяся национальным дистрибутором продукции и решений Silicon Graphics, Inc (SGI) в России и странах СНГ, заключили соглашение о реализации пи

Прогнозы роста Silicon Image Во втором квартале и 2002 году в целом компания Silicon Image ожидает роста валовой прибыли, так как бизнес развивается по плану по всем ключевым направлениям деятельности концерна: электробытовой техники, систем хранения данных и персональн

Silicon Wave разработала комбинированный Bluetooth/802.11b чип Компания Silicon Wave из США разработала чип, объединяющих реализацию двух беспроводных технологий - Bluetooth и IEEE802.11b. Председатель совета директоров и CEO фирмы Дэвид Лайон (David L. Lyon) сравн

Silicon Graphics: убытки велики, но дело поправимо В понедельник производитель высокопроизводительных компьютеров, компания Silicon Graphics International, объявила о подробных финансовых результатах первого квартала. Чистый убыток составил $69 млн., или 36 центов на акцию, против $49 млн. убытка (26 центов на акцию

TDK обвинила Silicon Labs в нарушении прав интеллектуальной собственности Американский филиал японской TDK - TDK Semiconductor - на этой неделе подал в федеральный суд иск к техасской компании Silicon Labs. Два новых чипа последней, Si3035 и Si3044, показались TDK подозрительно похожими на свои, в которых используется запатентованная компанией технология. Адвокат TDK Гари Хэкер (Gary

Silicon Graphics сообщила об убытках и планах по экономии средств Компания Silicon Graphics International из Силиконовой Долины сообщила об убытках в четвертом квартале текущего финансового года вследствие снижения спроса на графические станции и сетевые компьютеры. З

Sony инвестировала в британского разработчика технологий Bluetooth компанию Cambridge Silicon Radio Британская компания Cambridge Silicon Radio, разработчик и производитель микросхем для технологий беспроводной связи Bluetooth, сообщила о включении Sony Corporation в список стратегических инвесторов компании после заверше

Курс акций Silicon Integrated Systems упал на 3,5% Акции тайваньского производителя чипов Silicon Integrated Systems упали на 3,5%, после того, как жена председателя совета директоров заявила, что продаст более половины своей 5,7%-ной доли компании. В понедельник она сообщила, что п