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Silicon
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
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Silicon Power Industrial представляет M.2 2230 E-Key для хранения данных во встроенных системах ИИ
Компания Silicon Power Industrial, поставщик решений для хранения данных, объявляет о запуске нового SSD форм-фактора M.2 2230 E-Key, предназначенного для создания решений хранения в embedded ИИ-приложе
|26.09.2025
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Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200
Компания Silicon Power (SP) объявляет о скором начале продаж карт памяти microSDXC Inspire в новой комплектации — с высокоскоростным кардридером C200 USB Type-C. Это решение предназначено для создания к
|15.07.2025
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Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента
Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного гейминга. Карта обеспечивает скорость чтения
|29.04.2025
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Новая линейка SSD Silicon Power Endura поступила в продажу
Компания Silicon Power представила новую линейку твердотельных накопителей Endura. В ее состав входит несколько устройств, предназначенных для различных сценариев применения, от «домашнего» до профессио
|21.08.2024
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Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB
Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители
|12.12.2023
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Silicon Power выпускает ультракомпактные портативные SSD DS72 и MS70 для представителей креативных индустрий
Для создателей контента и профессионалов, которым важна мобильность, Silicon Power выпускает два новых высокоскоростных портативных твердотельных накопителя: DS72 и MS70. Высокая скорость чтения и записи благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 позволяет без особых ус
|16.03.2023
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Основанный россиянами фонд TMT Investments хранил три четверти средств в лопнувшем Silicon Valley Bank
Фонд TMT Investments пострадал из-за банкротства Silicon Valley Bank Фонд TMT Investments сообщил, что в разорившемся американским банке Silicon Valley Bank (SVB) он хранил $8 млн. Всего на счетах фонда находится $11,5 млн. То есть в S
|06.11.2020
|Silicon Power QP70: внешний аккумулятор с поддержкой функции быстрой зарядки
|23.05.2018
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Silicon Power выпустила первые модели SSD с интерфейсом PCIe
тий, на которых важна высокая скорость передачи данных, быстрая загрузка и запуск системы, а также для музыкантов, использующих большие коллекции семплов. Калвин Хо (Calvin Ho), менеджер по продукции Silicon Power, отметил: «Мы готовимся стать лидерами и настоящими экспертами в сфере PCIe-накопителей, чтобы наши партнеры по продажам и клиенты, которым нравятся самые современные технологии и
|02.10.2014
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Oracle анонсировала платформу Oracle Software in Silicon Cloud
Корпорация Oracle анонсировала свое новое решение Oracle Software in Silicon Cloud. Как сообщили CNews в корпорации, решение предоставляет разработчикам доступ к среде виртуальных машин, готовых для установки, тестирования и улучшения программного кода на защище
|16.02.2011
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Silicon Power вывела на рынок новую линейку SSD-накопителей
Компания Silicon Power представила на рынке новые SSD-накопители, входящие в семейство Velox V20. За счет использования контроллера SandForce и поддержки набора команд TRIM максимальная скорость последо
|08.04.2009
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Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится
Группа компаний Arbyte, дистрибутор компании Silicon Graphics (SGI) в России и странах СНГ, объявила о том, что никаких изменений в поставках и обслуживании оборудования SGI не предвидится. Напомним, что 1 апреля компания Rackable Systems
|02.04.2009
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Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн
Компания Silicon Graphics (SGI) согласилась продать все свои активы Rackable Systems, поставщику серверов и систем хранения данных для дата-центров, за $25 млн наличными. В течение нескольких последних
|29.04.2008
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Американцы оценили «Яндекс» в $3 млрд
Два российских интернет-проекта — портал «Яндекс» и онлайн-магазин «Озон» — вошли в число 25 самых дорогих мировых стартапов по версии нью-йоркского ресурса Silicon Alley Insider (Инсайдеры силиконового переулка). По подсчетам Silicon Alley Insider, «Яндекс» с оценкой $3 млрд. занял в рейтинге SAI25 6 строку, а «Озон» получил 18 место с пока
|17.10.2006
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Apple приобрела Silicon Color
Компания Silicon Color, разработчик ПО для цветокоррекции, приобретена компанией Apple. Silicon Color известна в среде профессионалов видео своими продуктами: FinalTouch 2K, FinalTouch HD и Final
|24.03.2006
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Silicon Graphics обнародовал планы по реструктуризации
Компания Silicon Graphics объявила о предстоящей в компании реструктуризации. Как часть этого процесса, приблизительно 12% персонала, или 250 позиций в отдельных областях, будут упразднены в процессе ре
|06.09.2005
|Silicon Graphics сокращает расходы
|29.07.2004
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Silicon Graphics построит Linux-суперкомпьютер для NASA
Компания Silicon Graphics произведет для NASA суперкомпьютер с объемом памяти 500 ТБ, содержащий более 10 тыс. чипов Intel Itanium, сообщил сайт informationweek.com. Данный суперкомпьютер станет одним и
|20.02.2004
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К Silicon Taiga присоединилось еще 2 компании
Вчера новыми членами альянса Silicon Taiga компании “Сэвви Бокс Системс” из Минска и “МЕ-Дизайн” из Петербурга. Сферы профессиональных интересов членов альянса позволяют обеспечить разработку программного обеспечения для б
|02.02.2004
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Silicon Taiga нашла нового партнера
30 января было подписано соглашение о сотрудничестве и намечены планы совместной работы компаний Simma&Partner Consulting и Silicon Taiga. Подписание соглашения стало итогом работы, проведенной во время визита немецких коллег в Москву. Германия традиционно выступает одним из основных партнеров России, интерес к росс
|06.10.2003
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Новая цель SCO – компания Silicon Graphics
Компания Silicon Graphics стала еще одной технологической компанией, которую втянули в юридическую тяжбу SCO вокруг ОС Linux. В своем письме глава SCO Дарл Макбрайд (Darl McBride) утверждает, что вклад
|28.08.2003
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Silicon Graphics вновь сокращает сотрудников
человек, большая часть из которых была связана с суперкомпьютером Cray и разработкой чипов по технологии MIPS, число работников компании уменьшилось почти вдвое. Помимо сокращения штата, руководство Silicon Graphics приняло решение перебраться в меньшие офисы для дополнительной экономии средств. Хотя официальные лица SGI не сообщают прогнозов по доходам в текущем квартале, есть надежда, чт
|26.05.2003
|Silicon Graphics сокращает сотрудников и реструктуризируется
|10.01.2003
|Silicon Graphics утверждает, что построила самый быстрый суперкомпьютер под Linux
|30.12.2002
|Silicon Storage Technology cнизила квартальный прогноз прибыли
|25.11.2002
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Новая почтовая программа AOL посягнет на монополию Outlook
туация на рынке клиентских приложений для работы с электронной почтой может существенно осложниться в связи с новой разработкой корпорации America Online. С таким прогнозом выступает интернет-издание Silicon.com, располагающее информацией о том, что в настоящее время в AOL проходит тестирование нового почтового клиента. Как сообщается, новинка получила название AOL Communicator и представля
|11.11.2002
|Silicon Graphics представила 128 процессоров в одном блоке
|26.08.2002
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Совет директоров Silicon Integrated одобрил план выпуска ГДР
ов по льготной цене, временно установленной на уровне 40 тайваньских долларов ($1=34,18 тайваньских долларов) за акцию, как сообщается в официальном заявлении компании для Тайваньской Фондовой Биржи. Silicon Integrated заявила, что 10% выпуска будут размещены среди сотрудников, а остальное будет доступно широкому кругу физических и юридических лиц. Прибыль от эмиссии пойдет на выплаты по кр
|05.08.2002
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CNET покупает европейского конкурента
юди могут создать технологический бренд и купить заинтересовавшие их решения. Так что, купив активы конкурента, CNET надеется увеличить свою привлекательность для европейских бизнесменов. Руководство Silicon испытывало трудности с финансированием своих ресурсов, а поскольку CNET купил лишь британские активы компании, подразделения во Франции и Германии, видимо, будут закрыты. Согласно данны
|05.08.2002
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Компания CNET покупает silicon.com
Популярное сетевое IT-издание silicon.com, принадлежащее Silicon Media Group и освещающее динамику рынков "новой экономики" с 1998 г., приобретено американским конкурентом CNET Networks. Сумма сделки не разглашается,
|25.06.2002
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"МТУ-Интел" и Silicon Information Technologies приступили к реализации пилотного проекта сетевого интерактивного телевещания
Компания "МТУ-Интел", российский интернет-оператор, и компания Silicon Information Technologies (SIT), являющаяся национальным дистрибутором продукции и решений Silicon Graphics, Inc (SGI) в России и странах СНГ, заключили соглашение о реализации пи
|14.06.2002
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Прогнозы роста Silicon Image
Во втором квартале и 2002 году в целом компания Silicon Image ожидает роста валовой прибыли, так как бизнес развивается по плану по всем ключевым направлениям деятельности концерна: электробытовой техники, систем хранения данных и персональн
|11.04.2002
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Silicon Wave разработала комбинированный Bluetooth/802.11b чип
Компания Silicon Wave из США разработала чип, объединяющих реализацию двух беспроводных технологий - Bluetooth и IEEE802.11b. Председатель совета директоров и CEO фирмы Дэвид Лайон (David L. Lyon) сравн
|23.10.2001
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Silicon Graphics: убытки велики, но дело поправимо
В понедельник производитель высокопроизводительных компьютеров, компания Silicon Graphics International, объявила о подробных финансовых результатах первого квартала. Чистый убыток составил $69 млн., или 36 центов на акцию, против $49 млн. убытка (26 центов на акцию
|10.08.2001
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TDK обвинила Silicon Labs в нарушении прав интеллектуальной собственности
Американский филиал японской TDK - TDK Semiconductor - на этой неделе подал в федеральный суд иск к техасской компании Silicon Labs. Два новых чипа последней, Si3035 и Si3044, показались TDK подозрительно похожими на свои, в которых используется запатентованная компанией технология. Адвокат TDK Гари Хэкер (Gary
|31.07.2001
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Silicon Graphics сообщила об убытках и планах по экономии средств
Компания Silicon Graphics International из Силиконовой Долины сообщила об убытках в четвертом квартале текущего финансового года вследствие снижения спроса на графические станции и сетевые компьютеры. З
|05.01.2001
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Sony инвестировала в британского разработчика технологий Bluetooth компанию Cambridge Silicon Radio
Британская компания Cambridge Silicon Radio, разработчик и производитель микросхем для технологий беспроводной связи Bluetooth, сообщила о включении Sony Corporation в список стратегических инвесторов компании после заверше
|29.11.2000
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Курс акций Silicon Integrated Systems упал на 3,5%
Акции тайваньского производителя чипов Silicon Integrated Systems упали на 3,5%, после того, как жена председателя совета директоров заявила, что продаст более половины своей 5,7%-ной доли компании. В понедельник она сообщила, что п
|17.11.2000
|Cambridge Silicon Radio объявила о начале массового выпуска чипов BlueCore01 для использования в технологии Bluetooth
|13.11.2000
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Alcatel и другие компании инвестировали $34 млн. в разработчика чипов Bluetooth компанию Cambridge Silicon Radio
Компания Cambridge Silicon Radio, британский разработчик чипов Bluetooth, сообщила о получении инвестиций в размере $34 млн. от известных стратегических инвесторов - французской компании Alcatel, германского венч
Silicon и организации, системы, технологии, персоны:
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