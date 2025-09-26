Разделы

Silicon Power представляет комплект из карты microSDXC Inspire и картридера C200

Компания Silicon Power (SP) объявляет о скором начале продаж карт памяти microSDXC Inspire в новой комплектации — с высокоскоростным кардридером C200 USB Type-C. Это решение предназначено для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного гейминга, обеспечивая скорость чтения до 170 МБ/с и записи до 160 МБ/с. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power.

Ранее карты Inspire поставлялись либо в одиночной упаковке, либо с SD-адаптером, но теперь, учитывая, что не у всех пользователей есть подходящий кардридер для раскрытия максимальной производительности карты, Silicon Power добавляет в комплект специализированный ридер прямо из коробки.

sil1.jpg
Silicon Power

Высокая производительность для требовательных задач

Карта соответствует стандартам UHS-I U3 и V30, что делает ее подходящим выбором для приложений с интенсивной обработкой данных: от съемки видео в разрешении 4K на дронах и экшн-камерах до поддержки мобильных игр и профессионального контент-креатива на портативных консолях и устройствах под управлением Android.

Доступные объемы — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Новая комплектация с кардридером C200 USB Type-C обеспечивает скорости, превышающие лимиты UHS-I.

Повышенная надежность и совместимость

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы
Цифровизация

В основе карты лежит технология 3D TLC NAND. Совместимость с различным оборудованием, подтвержденная тестами на не менее 10 тыс. циклов вставки/извлечения, позволяет переключаться между устройствами без потери производительности.

Карты Silicon Power Inspire в новой комплектации с кардридером появятся в продаже в ближайшее время.

