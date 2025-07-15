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NAND TLC flash memory Triple-Level Cell NAND flash memory
УПОМИНАНИЯ
NAND TLC flash memory и организации, системы, технологии, персоны:
|Adata Technology 107 4
|Kingston Technology 199 2
|Intel Corporation 12356 1
|Samsung Electronics 10412 1
|Transcend Information 73 1
|Micron Technology - Crucial - Ballistix 340 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1521 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150874 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 1
|Сатурн - Титан (спутник) 490 1
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