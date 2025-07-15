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NAND TLC flash memory Triple-Level Cell NAND flash memory


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента 1
25.10.2021 Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe 1
25.03.2021 Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD 1
31.05.2018 Transcend представила SSD MTE110S в форм-факторе M.2 с интерфейсом PCIe NVMe 1.3 1
22.05.2018 Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам 1
07.09.2017 GOODRAM включила скорость IRDM 1
06.04.2017 Adata представила SSD-накопитель XPG SX7000 в формате M.2 2280 1
22.03.2017 Adata представила внешний твердотельный накопитель XPG SD700X на памяти 3D NAND 1
09.03.2017 Adata представила внешний SSD-накопитель SD600 1
08.12.2016 Adata представила внешние SSD SC660H и SV620H на памяти 3D NAND 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

NAND TLC flash memory и организации, системы, технологии, персоны:

Adata Technology 107 4
Kingston Technology 199 2
Intel Corporation 12356 1
Samsung Electronics 10412 1
Transcend Information 73 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 340 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1521 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NAND flash memory - флеш-память 629 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3354 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 8
NAND 3D flash memory 86 5
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 338 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8150 4
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 769 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4311 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4702 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 628 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1354 4
NAND 2D flash memory 14 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17477 3
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 902 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10166 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1416 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2573 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9765 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14704 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16557 2
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 2
NAND TLC 3D flash memory - Triple-Level Cell NAND flash memory 13 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 1
Аксессуары 4004 1
LDPC - Low density parity check codes 7 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2711 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5991 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 261 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3779 1
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 49 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5638 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1632 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1327 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2279 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1092 1
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 431 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 1
NAND MLC 3D flash memory - Multi-Level Cell NAND flash memory 9 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 285 1
Microsoft Windows 16017 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 48 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4065 2
Google Android 14377 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1854 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Kingston DC, KC NVMe PCIe - серия корпоративных SSD Data Center накопителей 11 1
Adata Data Shaping 5 1
Transcend SSD Scope 15 1
Wilk Elektronik - GoodRAM - серия SSD 10 1
AHCI - Advanced Host Controller Interface - Механизм подключения накопителей Serial ATA 9 1
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 1
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 1
Сатурн - Титан (спутник) 490 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25053 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1107 1
Видеокамера - Видеосъёмка 701 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2818 1
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