Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента

Компания Silicon Power (SP) объявляет о начале продаж карт памяти microSDXC Inspire — решения для создания контента, записи видео в формате 4K и портативного гейминга. Карта обеспечивает скорость чтения до 170 МБ/с и записи до 160 МБ/с. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power.

Карта соответствует стандартам UHS-I U3 и V30, что делает ее подходящей для приложений с интенсивной обработкой данных: от съемки видео в ультравысоком разрешении 4K на дронах и экшн-камерах до поддержки мобильных игр и профессионального контент-креатива на портативных консолях и устройствах под управлением Android. Доступные объемы — 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1ТБ — позволяют подобрать подходящий вариант под конкретные нужды.

Silicon Power Silicon Power представляет карту microSDXC Inspire для экшн-камер и создания контента

В основе карты лежит технология 3D TLC NAND. При использовании с кардридером C200 USB Type-C достигаются скорости, превышающие лимиты UHS-I. Рейтинг производительности приложений A2 (для объемов 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ) обеспечивает ускоренную загрузку приложений и плавную работу на Android-устройствах. Совместимость с различным оборудованием, подтвержденная тестами на не менее 10 тыс. циклов вставки/извлечения, позволяет переключаться между устройствами без потери производительности.

Карта microSDXC Inspire поддерживается ограниченной гарантией на 10 лет.

Карты Silicon Power Inspire уже в продаже.