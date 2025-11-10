Разделы

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Гиперскейлеры не хотят ждать два года выполнения заказов на поставку дефицитных жестких дисков, которые необходимы для построения хранилищ данных в ИИ-системах. Они обратили свой взор на твердотельные накопители с QLC четырехбитными ячейками памяти, которые кажутся им доступной альтернативой nearline-HDD и в перспективе тоже окажутся в дефиците, если бизнес продолжит их скупать теми же темпами.

Поставок HDD не дождаться, гиперскейлеры скупают SSD

Сроки поставок накопителей на жестком магнитном диске (HDD) корпоративного уровня выросли до двух лет на фоне бешеного спроса на оборудование для развертывания ИИ-инфраструктуры, пишет DigiTimes.

Другими словами, сегодня, если компания пожелает приобрести HDD большой емкости, используемые для построения систем хранения данных (СХД) промежуточного типа (nearline), выполнения заказа ей придется ждать до 24 месяцев.

В связи с этим крупные облачные провайдеры (гиперскейлеры) переключаются с жестких дисков на твердотельные накопители (SSD) на основе флеш-памяти QLC NAND – во избежание ожидания. Выбор в пользу памяти с QLC-ячейками вместо TLC позволяет им поддерживать расходы на устройства хранения данных на приемлемом уровне при сохранении достаточной надежности СХД для хранилища «холодного» типа.

sd6.jpg

Samsung Memory / Unsplash
QLC (Quad-Level Cell) и TLC (Triple-Level Cell) – это типы флеш-памяти NAND, которые отличаются количеством битов, хранимых в каждой ячейке: TLC хранит 3 бита, а QLC – 4 бита. Флеш-память считается более надежной и производительной, тогда как QLC обеспечивает более высокую плотность хранения информации и доступна по более привлекательным ценам.

Как ранее сообщил CNews, беспрецедентный спрос на ИИ-серверы вынудил крупнейших производителей SSD и HDD пересмотреть цены и сроки доставки в сторону повышения – вплоть до 12 месяцев.

Новый дефицит

Колоссальный спрос на QLC NAND со стороны крупных игроков сам по себе ведет к возникновению дефицита в этом сегменте рынка. Как отмечает DigiTimes, едва ли не все провайдеры облачных услуг из Северной Америки и Китая уже выстроились в очередь за SSD для дата-центров на базе памяти этого типа. Это может привести к ощутимому росту цен на данную категорию товаров, причем во всем мире. По данным издания, мощности, используемые для выпуска QLC NAND некоторыми из производителей флеш-памяти, полностью забронированы вплоть до 2026 г.

С учетом нынешней ситуации эксперты прогнозируют, что QLC NAND станет более востребованной на рынке, чем TLC NAND, уже к началу 2027 г. Кроме того, следует ожидать существенного подорожания NAND и SSD соответственно. Так, SanDisk в начале ноября 2025 г. объявила о повышении контрактных цен на NAND на 50%, хотя еще двумя месяцами ранее обещала, что ценник вырастет всего лишь на 10%.

Издание Tom’s Hardware в октябре 2025 г. сообщило о том, что, по мнению отраслевых экспертов, HDD и SSD сравняются в цене в течении ближайших 5-8 лет.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

В сентябре 2025 г. крупнейший производитель HDD в мире компания Western Digital объявила о повышении цен на свою продукцию, некоторые позиции подорожали на 30%. Кроме того, сроки поставки достигли одного года. По данным отраслевых источников TrendForce, в ответ на изменения ситуации на рынке производители SSD ведут активную разработку новых nearline-устройств на основе флеш-памяти, предлагающих компромиссные характеристики и цены.

Глава и соучредитель компании Phison Пуа Кхейн-Сенг (Pua Khein-Seng) считает, что флеш-память NAND в обозримой перспективе станет более востребованной в сравнении с HBM, которая широко применяется при изготовлении ускорителей вычисления на основе GPU. Дефицит же NAND и SSD-накопителей, сопровождаемый ростом цен, продлится целых 10 лет.

По мнению председателя совета директоров Adata Саймона Чена (Simon Chen), если операторы дата-центров не умерят свой аппетит, то потребительский сегмент рынка SSD и DRAM ожидает дефицит.

Дмитрий Степанов

