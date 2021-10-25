Kingston Digital представила твердотельный накопитель нового поколения KC3000 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe

Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти корпорации Kingston Technology, мирового лидера в разработке и производстве устройств для хранения данных, представила KC3000 — твердотельный накопитель форм-фактора M.2 с поддержкой PCIe 4.0 NVMe, предназначенный для ноутбуков и настольных компьютеров. Накопитель нового поколения демонстрирует высокую производительность благодаря использованию контроллера NVMe Gen 4x4 и памяти 3D TLC NAND.

За счет применения технологии Gen4 KC3000 обеспечивает скорость чтения и записи до 7000 МБ/с и объём до 4096 ГБ, так что у пользователей не будет проблем с хранением данных и апгрейдом системы под растущие рабочие нагрузки, возникающие в рамках задач типа 3D-рендеринга и создания контента 4K+, не станет проблемой. KC3000 построен на базе памяти 3D TLC NAND, которая заключена в корпус форм-фактора M.2 2280. Дополняет комбинацию низкопрофильный графен-алюминиевый теплоотвод, помогающий накопителю эффективно рассеивать тепло и сохранять приемлемые рабочие температуры устройства даже во время интенсивного использования.

«С распространением приложений и сценариев, требующих интенсивной работы с данными, пользователи стали предъявлять повышенные требования к производительности и емкости решений, которые соответствовали бы их запросам и нуждам, — говорит Кит Скимменти (Keith Schimmenti), менеджер направления SSD в Kingston. — Применив при создании KC3000 передовую технологию PCIe 4.0, мы смогли предложить широкому кругу покупателей быстрый и надежный накопитель, способный удовлетворить их нужды».

KC3000 в настоящее время доступен в версиях с емкостью 512, 1024, 2048 и 4096 ГБ2. Накопитель защищен ограниченной 5-летней гарантией, покупатели могут воспользоваться бесплатной технической поддержкой.