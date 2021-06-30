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Kingston DC, KC NVMe PCIe серия корпоративных SSD Data Center накопителей

СОБЫТИЯ

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30.06.2021 Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов 2
25.03.2021 Kingston предложил российскому бизнесу адаптационный Design-In SSD 1
25.06.2020 Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ 1
26.05.2020 Kingston Technology начала поставки SSD 7,68 ТБ для дата-центров 2
15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров 1
10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0 2
20.05.2019 Kingston представила новый корпоративный SSD KC2000 3
19.03.2019 Kingston представила новую линейку корпоративных SSD Data Center 500 2
15.01.2019 Kingston представила новые потребительские и корпоративные SSD 1
11.04.2007 СПбГУ модернизирует технологическую базу 1
17.11.2006 Цифровая камера Hello Kitty 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Kingston DC, KC NVMe PCIe и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 218 10
ESET - ESET Software 1161 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
SP - Silicon Power 24 1
Samsung Electronics 11065 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
HP Inc. 5883 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Alexander von Humboldt Foundation - Фонд Александра фон Гумбольдта 3 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 4
NAND flash memory - флеш-память 684 4
PLP - Power loss protection - Механизмы защиты от потери питания 8 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 339 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 400 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 304 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 3
Broadcom - VMware Ready 27 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft eDrive 3 1
Leica TCS - лазерный конфокальный микроскоп 1 1
Kingston Canvas 3 1
Kingston MobileLite Wireless - серия картридеров 6 1
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 4
Tilmont Craig - Тилмонт Крейг 3 2
Wong Gregory - Вонг Грегори 2 1
Karasek Justin - Карасек Джастин 1 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Hello Kitty - Kitty White 12 1
Forward Insights 3 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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