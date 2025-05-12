Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
Организации 10606
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3445
Системы 25509
Персоны 74814
География 2832
Статьи 1514
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

PLP Power loss protection Механизмы защиты от потери питания



12.05.2025 Adata запускает новый бренд корпоративных хранилищ Trusta для расширения на рынки ИИ и корпоративных вычислений 1
30.06.2021 Kingston Digital начинает поставки твердотельных NVMe-накопителей DC1500M для ЦОДов 1
25.06.2020 Kingston Technology начинает поставки SSD-накопителей DC1000M емкостью 7,68 ТБ 1
15.01.2020 Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров 1
15.05.2017 Конкурент Samsung первым запустил технологию, делающую смартфоны дешевле 1
07.10.2014 Adata представила серверный твердотельный накопитель SR1010 1
14.08.2014 Adata выпустила 2,5-дюймовые SSD промышленного класса 1
11.04.2001 Superior Modular Products представила свои основные продукты и провела курс сертификации для специалистов телекоммуникационной области 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

PLP и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 198 3
Adata Technology 106 2
Preformed Line Products - PLP 1 1
Toshiba Corporation 2935 1
Qualcomm Technologies 1848 1
Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab 26 1
Broadcom - VMware 2404 1
Microsoft Corporation 24814 1
Citrix Systems 821 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 931 1
Samsung Electronics 10361 1
Huawei 4008 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3306 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11340 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 595 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1329 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 3
NAND flash memory - флеш-память 627 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2967 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5905 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2704 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 2
SATA - S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 49 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5701 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 860 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 1
CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 168 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 330 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 774 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4272 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2543 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1075 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2755 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 66 1
TCG Opal - стандарт для самошифруемых SSD 13 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 236 1
NAND 3D flash memory 84 1
S.M.A.R.T. - self-monitoring, analysis and reporting technology - технология самоконтроля, анализа и отчётности - технология оценки состояния жёсткого диска встроенной аппаратурой самодиагностики 28 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1405 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 119 1
M.2 NVMe SSD 127 1
Kingston DC, KC NVMe PCIe - серия корпоративных SSD Data Center накопителей 11 3
Broadcom - VMware Ready 27 2
Seagate SF SSD 1 1
Adata SSD Toolbox 7 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Apple iPhone 7 284 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 441 1
Microsoft eDrive 3 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 529 1
Linux OS 10196 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 1
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 2
Южная Корея - Республика 6720 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Япония 13355 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
Китай - Тайвань 4036 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 899 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1511 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 26 1
ZDnet 660 1
TrendForce 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153