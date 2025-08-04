Разделы

Samsung Electro-Mechanics


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Главный эксперт Intel по упаковке чипов сбежал в Samsung 2
19.04.2024 Топ-менеджеров Samsung перевели на шестидневную рабочую неделю из-за проблем в бизнесе 1
15.05.2017 Конкурент Samsung первым запустил технологию, делающую смартфоны дешевле 1
11.08.2016 Samsung анонсировала выпуск продуктов на базе 64-слойной флэш-памяти V-NAND 4-го поколения 1
22.12.2003 Прибыль до налогов Samsung Group в 2004 году вырастет на 37% 1
12.03.2003 Samsung расширяет сеть продаж в Китае 1
31.05.2002 Samsung намерена выйти в лидеры рынка оптических устройств считывания 1
23.02.2001 ZapMedia и Samsung выпустят мультимедиа-проигрыватель с доступом в интернет 2
12.02.2001 Samsung Electro-Mechanics разработала фильтры на поверхностных акустических волнах для телефонов IMT-2000 1
27.12.2000 Samsung поставит оборудование для беспроводных локальных сетей компании Fujitsu 1
23.08.2000 Samsung Electro-Mechanics начнет производить приставки для интерактивного телевидеия 1
10.08.2000 Samsung Electro-Mechanics приступила к производству флэш-карт для цифровых камер 2
09.08.2000 Полугодовая прибыль Samsung Electro-Mechanics выросла более чем вчетверо и достигла $175 млн. 2

Китай - Китайская Народная Республика - КНР
