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Kingston MobileLite Wireless серия картридеров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0 1
31.03.2016 Сохранить информацию, поделиться энергией 6
06.10.2014 Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России 1
06.10.2014 Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах 1
06.08.2013 Kingston выпустила беспроводной карт-ридер для устройств на базе iOS и Android 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Kingston MobileLite Wireless и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 218 6
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 2
ZTE Corporation 800 2
Samsung Electronics 11065 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
SP - Silicon Power 24 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
ESET - ESET Software 1161 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Энергобанк АКБ 13 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
DDR - Double data rate 3083 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
Аксессуары 4282 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 1
Cardreader - Кардридер - Картридер 732 1
Google Android 15244 4
Linux OS 11533 2
Paragon exFAT 6 2
Apple iOS 8583 2
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 20 2
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 2
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 2
Paragon BootManager 5 1
Paragon DOS 5 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Kingston Canvas 3 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
Kingston DC, KC NVMe PCIe - серия корпоративных SSD Data Center накопителей 12 1
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 1
Paragon Penreader 59 1
Tilmont Craig - Тилмонт Крейг 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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