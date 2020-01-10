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Kingston Canvas

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.01.2020 Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0 1
22.03.2018 Kingston представила новые карты-памяти серии Canvas 4

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Kingston Canvas и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 218 3
Samsung Electronics 11065 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
ESET - ESET Software 1161 1
SP - Silicon Power 24 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 2
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Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 1
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Kingston DC, KC NVMe PCIe - серия корпоративных SSD Data Center накопителей 12 1
Kingston MobileLite Wireless - серия картридеров 6 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
Tilmont Craig - Тилмонт Крейг 3 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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