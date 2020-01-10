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Kingston Canvas
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.01.2020
|Kingston представила карты памяти UHS-II и SSD NVMe PCIe Gen 4.0 1
|22.03.2018
|Kingston представила новые карты-памяти серии Canvas 4
Публикаций - 3, упоминаний - 6
Kingston Canvas и организации, системы, технологии, персоны:
|Kingston DC, KC NVMe PCIe - серия корпоративных SSD Data Center накопителей 12 1
|Kingston MobileLite Wireless - серия картридеров 6 1
|Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.