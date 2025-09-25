Intel: Не покупают новые процессоры? Взвинтим цены на старые

Intel повышает цены на популярные чипы Raptor Lake. Это Core 13 поколения, вышедшие более трех лет назад. Они подорожают более чем на 10%, потому что новые чипы Intel со встроенным ИИ продаются далеко не так массово, как ей того хотелось бы. Главная особенность новых CPU – встроенный ИИ, но покупателей он не заинтересовал.

Компания Intel решила повысить цены на свои процессоры, но не на самые новые, а на те, что вышли довольно много лет назад. Как пишет Tom’s Hardware, совсем скоро она более чем на 10% повысит расценки своих чипов семейства Raptor Lake, датированного осенью 2022 г.

Raptor Lake – это процессоры Core 13 поколения, вторые по счету в каталоге Intel после Alder Lake (12 поколение), получившие гибридную компоновку. В них сочетаются как высокопроизводительные, так и энергоэффективные ядра, хотя от первых Intel намерена отказаться в своих будущих CPU.

Причина подорожания – плохие продажи новых процессоров, которые не очень сильно отличаются по производительности от старых и берут лишь встроенными технологиями ИИ. Но они мало интересуют потенциальных покупателей.

Intel пока не уточняет, какие именно процессоры семейства Raptor Lake вырастут в цене. По данным Tom’s Hardware, некоторые из них будут стоить $170-180 (14,3-15,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 сентября 2025 г.) вместо нынешних $150-160 (12,6-13,4 тыс. руб.).

Intel берет пример с киностудий. Те зарабатывают на старых франшизах, а Intel хочет повысить выручку за счет старых процессоров

По всей видимости, подорожание затронет базовые популярные модели линейки – Core i3 или Core i5.

Со счетов списывать рано

Несмотря на свое трехлетие, процессоры Raptor Lake еще не полностью устарели, если учитывать их нынешнюю стоимость. Intel не раскрывает причины желания сделать их менее привлекательными в глазах потенциальных покупателей, но, вероятно, это связано с более современными ее процессорами.

Как пишет Digitimes, новые CPU Intel продаются не так хорошо, как того хотелось бы Intel. Схема с компьютерами, имеющими встроенный искусственный интеллект, в которой участвовали производители ПК, процессоров и корпорация Microsoft, не выгорела – потребителей они совершенно не заинтересовали, и они не спешат покупать себе новый ИИ-десктоп или ноутбук с новым процессором и новой Windows 11.

Intel и сама признает, что ее новые CPU не очень-то нужны рынку. Об этом прямо и не стесняясь в выражениях заявил лично нынешний гендиректор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). По его словам они неконкурентоспособны.

Не антиквариат, чтобы переплачивать

Скачок цен на чипы Raptor Lake удивительным образом совпал по времени с резким ростом стоимости микросхем памяти DDR4. Как сообщал CNews, его инициаторы – компании Samsung и Micron, одни из главных игроков на мировом рынке DRAM-памяти.

Некоторые производители ПК все еще собирают свою продукцию на чипах Raptor Lake и памяти DDR4, следовательно, такие компьютеры и ноутбуки в обозримом будущем могут вырасти в цене, считают аналитики Tom’s Hardware.

Некоторые вендоры даже испытывают дефицит планок памяти, особенно учитывая, что из-за волатильности цен на микросхемы они неохотно размещают долгосрочные заказы. В связи с этим цены на ПК и комплектующие могут вырасти к концу 2025 г., но как сильно, пока неизвестно.

Бесполезные уловки Intel

Как известно, Intel стремительно теряет рынок процессоров, и дело даже не в том, что ее новые ИИ-чипы плохо продаются, а в том, что хорошо продаются гораздо более современные и иногда даже более доступные процессоры компании AMD. В 2024 г. Intel получила крупнейший годовой чистый убыток в своей истории, которая ведется с 1968 г.

У Intel также грандиозные проблемы с освоением новых техпроцессов – она все еще сидит на 10 нм, тогда как AMD перешла на 4 нм. И при всем этом компания пытается, притом очень успешно, запутать потребителей своей новой схемой наименования своих процессоров.

Но иногда некоторые ее хитрые схемы не срабатывают. Как сообщал CNews, в сентябре 2025 г. она выпустила новый чип Core i5-110, который на поверку оказался процессором Core i5-10400 пятилетней давности.

Intel буквально просто сменила название и маркировку процессора и этим ограничилась. Однако обман был раскрыт почти сразу.