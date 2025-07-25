Новый гендиректор Intel не вывозит. Грядут сверхмассовые и сверхскоростные увольнения: на улицу выставят десятки тысяч человек

Intel готовится уволить 24 тыс. человек или около четверти своего штата. Новый генеральный директор не в силах починить компанию – при его руководстве чистый убыток вырос почти вдвое, и никакой положительной динамики нет. Акции просели на фоне нового квартального отчета.

Каждый четвертый – на выход

Компания Intel, пока еще крупнейший в мире производитель х86-процессоров, объявила о новой огромной волне увольнений. До конца 2025 г. она выгонит около 24 тыс. человек, а это примерно 25% ее штата.

Так, к концу 2024 г. на Intel работало свыше 108 тыс. человек. В тот момент она лишилась генерального директора – свой пост покинул Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), управлявший компанией с начала 2021 г. Его место занял Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), карьера которого на посту CEO Intel началась с массовых сокращений.

В отчете Intel за II квартал 2025 г. (1 апреля – 30 июня) сказано, что к концу 2025 г. штат компании уменьшится до 75 тыс. человек. Какие именно подразделения лишатся сотрудников, в документе не отражено.

Все очень плохо

Гелсингер лишился должности СЕО, в том числе, потому, что за три года не только не смог сделать Intel снова великой, но и привел ее сначала к рекордно крупному квартальному чистому убытку, а затем и вовсе к рекордному годовому. Лип-Бу Тан был призван решить проблемы компании, но очевидно, что пока у него это не получается.

Intel Главный исполнительный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan)

Встав у руля Intel в марте 2025 г., то есть фактически в первом квартале, Тан доруководился до того, что во второй четверти 2025 г. Intel получила чистый убыток в размере $2,9 млрд. Это, во-первых, на 80% больше, нежели годом ранее, во-вторых, крупнейший квартальный убыток компании за всю свою историю. Предыдущий антирекорд в размере $2,8 млрд, как сообщал CNews, был установлен в I квартале 2023 г.

На фоне этих данных акции Intel обрушились на 5%. Отметим также, что Лип-Бу Тан хочет отказаться от дальнейшей разработки техпроцесса 18А, якобы 1,8 нм, в который Intel вложила миллиарды долларов.

А ведь всего шесть лет назад, в начале 2019 г., Intel приписывали планы по покупке AMD – своего основного и единственного конкурента на рынке х86-процессоров. Этого так и не случилось, и ныне AMD в режиме нон-стоп понемногу сокращает рыночную долю Intel, забирая ее себе.

Зачем нам свои фабрики и новые рынки

Intel – одна из немногих компаний среди разработчиков микросхем, у которой есть свои собственные заводы по выпуску полупроводников. У нее были грандиозные планы по увеличению их количества, но теперь они, похоже, пошли прахом.

Intel Едва ли сотрудники Intel, которым грозит увольнение , одобряют решение Тана

В частности, компания заморозит на неопределенный срок строительство нового завода в Польше и сразу двух заводов в Германии. В Коста-Рике будут полностью остановлена фабрика по тестированию и корпусированию чипов. Ее заказы переадресуют заводу Intel во Вьетнаме.

Помимо этого, в июне 2025 г. новое руководство Intel приняло решение покинуть рынок автомобильных чипов. Их компания больше не будет ни разрабатывать, ни производить.

Наряду с этим Intel прекратила разработку ОС Clear Linux, которую развивала с 2015 г. И все эти изменения произошли за считанные месяцы в стремлении нового гендиректора радикально сократить расходы компании.

Как идти вперед

В сухом остатке у Intel пока нет ничего, что она может преподнести акционерам как нечто новое и прорывное. По-настоящему современных процессоров у нее нет – она по-прежнему эксплуатирует древний по нынешним меркам техпроцесс 10 нм, который она освоила еще в августе 2019 г., тогда как очень многие ИТ-компании уже перешли на 4 нм (как AMD) и даже 3 нм (как Apple).

О том, что Intel вливает миллиарды в оснащение своих фабрик оборудованием, позволяющим выпускать чипы по современным технологиям, информации нет. Подобное уже происходило ранее, когда предпредыдущий СЕО компании Роберт Свон (Robert Swan) вцепился мертвой хваткой за 14 нм и не хотел вкладываться в 10 нм.

Главные приоритеты

Кроме того, Intel планирует выпустить новые флагманские процессоры Panther Lake в конце 2025 г., а Nova Lake — к концу 2026 г.

Panther Lake — это кодовое название для нового поколения мобильных процессоров от Intel. Они будут построены на техпроцессе Intel 18A. Эти процессоры будут включать в себя ядра Cougar Cove (P-ядра), Darkmont (E-ядра), а также графическое ядро на базе архитектуры Xe3 (Celestial).

Nova Lake — это кодовое название следующего поколения процессоров Intel, которое должно прийти на смену текущей линейке Arrow Lake (Core Ultra 200) для ПК. Ожидается, что эти процессоры представят значительный прирост производительности, а также новые архитектуры ядер, такие как Coyote Cove и Arctic Wolf.

Лип-Бу Тан лично берет на себя контроль за каждым новым дизайном чипов и с июле 2025 г. каждая архитектура должна проходить его персональное одобрение.

Сокращения штата в 2024 г.

В июля 2024 г. стало из Intel уволили тысячи сотрудников в глобальном масштабе. Реструктуризация нацелена на снижение затрат и восстановление бизнеса после падения доходов и потери доли рынка на фоне сложной макроэкономической ситуации.

По информации Bloomberg, Intel в 2024 г. была крупным игроком на рынках ПК и серверов, однако столкнулась с определенными сложностями в сегменте ускорителей для задач ИИ. В этой сфере доминирует Nvidia со своими акселераторами на основе графических процессоров. Кроме того, Intel испытывает давление со стороны производителя AMD. На этом фоне генеральный директор Intel Патрик Гелсингер инициировал в 2024 г. преобразования, направленные на восстановление конкурентоспособности компании Intel. В частности, значительные средства тратятся на исследования и разработки, нацеленные на улучшение производственных мощностей, внедрение передовых технологий и выход на новые рынки. Он рассчитывал на то, что Intel благодаря масштабным реорганизационным мерам сможет улучшить свое положение и вернуть потерянную долю.

По состоянию на июль 2024 г. в Intel работали приблизительно 110 тыс. сотрудников по всему миру. 2 августа пресс-служба Intel уточнила, что сокращение штата коснется 15% сотрудников. Сокращения затронули порядка 15 тыс. человек.