Intel убила «самый быстрый» в мире Linux. Разработка и поддержка прекращены, программисты уволены

Intel полностью прекратила любую поддержку дистрибутива Clear Linux, считающегося «самым быстрым» в мире и существующего больше 10 лет. Разработка тоже остановлена, а всем пользователям рекомендовано освоить другие ОС. Развивавшие этот проект сотрудники Intel могли попасть под сокращение.

10 лет разработки

Компания Intel, известная в первую очередь как производитель х86-процессоров Core и Xeon, остановила разработку и поддержку фирменного Linux-дистрибутива Clear Linux. Как пишет Tom’s Hardware, на данный момент это «самый быстрый» Linux в мире.

Над этим проектом Intel работает более 10 лет. Премьера Clear Linux состоялась в феврале 2015 г., и, в отличие от Windows 11, эта система умеет работать даже на очень древних процессорах. К минимальным системным требованиям Clear Linux относятся CPU Core второго поколения, они же Sandy Bridge, которые увидели свет в январе 2011 г. – 14 лет назад.

«После многих лет инноваций и сотрудничества с сообществом мы прекращаем поддержку Clear Linux OS, – говорится в заявлении представителя Clear Linux. – С этого момента Intel больше не будет предоставлять исправления безопасности, обновления и поддержку для Clear Linux OS, а репозиторий Clear Linux OS на GitHub будет архивирован и станет работать только режиме «только для чтения». Поэтому, если вы в настоящее время используете Clear Linux OS, мы настоятельно рекомендуем как можно скорее спланировать миграцию на другой активно поддерживаемый дистрибутив Linux, чтобы обеспечить постоянную безопасность и стабильность».

Всех за дверь

Как пишет портал Phoronix, проект Clear Linux «пошел под нож» в результате глобального плана реструктуризации Intel. Компания годами идет ко дну и даже умудрилась по итогам 2024 г. получить крупнейший чистый убыток в своей более полувековой истории. В марте 2025 г. у нее появился новый гендиректор, который тут же начал сокращать операционные расходы.

Clear Linux Clear Linux

Сокращения коснулись и трат Intel на зарплаты сотрудников – в компании начались массовые увольнения, но поначалу это касалось лишь инженеров, техников и менеджеров. Теперь, похоже, сокращения распространились и на специалистов в сфере программного обеспечения.

Phoronix отмечает, что объявление о сворачивании работ над Clear Linux последовало за неделей значительных изменений в командах разработчиков программного обеспечения Intel с открытым исходным кодом. Известный инженер Linux покинул компанию, и как минимум один основной драйвер лишился своего сопровождающего. Другие члены команды, работающие над Linux и технологиями с открытым исходным кодом, также пострадали от недавних сокращений.

В середине июня 2025 г. CNews писал, что Intel уволит 10 тыс. человек или около 20% своего штата. Через несколько дней стало известно о закрытии направления ее бизнеса в сфере «железа» для автомобилей и увольнении почти каждого его сотрудника.

Та самая стабильность

Clear Linux имеет целый ряд технических отличий от всех прочих дистрибутивов, визуально при этом очень походя на них. Он поставляется с тремя графическими средами на выбор – GNOME, Xfce и KDE Plasma.

Первая особенность Clear Linux – это концентрация на повышенной производительности «из коробки». Разработчики прикладывали максимум усилий, чтобы ОС работала даже на совсем старых по современным меркам компьютерах с процессорами не только Intel, но и AMD.

Также Clear Linux характеризуется со максимальной изоляцией приложений, Разработчики добились этого за счет использования контейнеров и системы виртуализации Kata Containers.

© laupri / Фотобанк Фотодженика Некоторые технологии Clear Linux уже используются в других дистрибутивах

Основная часть ОС несет в себе лишь компоненты для запуска контейнеров. Каждая отдельная утилита – это или пакет Flatpak, или набор Bundle, и все они запускаются в своем отдельном контейнере. При этом в каждом из них работает отдельная максимально упрощенная копия ОС, в которой есть исключительно компоненты, необходимые для запуска только конкретной программы.

Помимо этого, Clear Linux стала одной из первых операционных систем, в которой были реализованы новейшие разработки Intel, включая инструкции AVX2 и AVX-512. Кроме того, в ней присутствовали различные инструменты, значительно улучшающие пользовательский опыт, в том числе clr-boot-manager для быстрого обновления ядра.

От задумки к реализации

По информации Tom’s Hardware. закрытие Clear Linux – лишь часть глобальной стратегии Intel по сокращению расходов. К тому же слухи о прекращении разработки этой ОС распространялись не один год – об этом говорили на протяжении всех последних лет, в течение которых Intel испытывала различные финансовые трудности.

Однако лишь сейчас об этом было объявлено официально. Intel также сообщила, что намерена продолжить участвовать в жизни Linux-сообщества и помогать развивать другие крупные проекты. Заключаться это будет в первую очередь во внедрении в них поддержки своего нового «железа» и технологий.

«Будьте уверены, что Intel по-прежнему глубоко инвестирует в экосистему Linux, активно поддерживая и участвуя в различных проектах с открытым исходным кодом и дистрибутивах Linux для оптимизации и поддержки оборудования Intel», – говорится в заявлении компании.

Однако специалисты Phoronix сомневаются, что на фоне столь крупных изменений в составе специалистов по разработке ПО, пока неясно, сможет ли Intel в будущем столь же эффективно участвовать в развитии Linux.