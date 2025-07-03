Intel похоронит свой новейший супертехпроцесс, какого ни у кого нет. Это выльется в миллиардные убытки

Intel может отказаться от перехода на техпроцесс 18А или 1,8 нм, который до сих пор не освоен, хотя был анонсирован около года назад. Intel так и не перешла на него, но теперь ее новый гендиректор хочет перескочить сразу на 14А или 1,4 нм, да еще и выпускать на нем чипы для сторонних клиентов. Это грозит компании многомиллиардными убытками.

Не смогли 1,8 нм, сможем 1,4

Компания Intel может свернуть разработку и освоение техпроцесса 18А, предполагающего производство полупроводников по топологии 1,8 нм. Как пишет Reuters, инициатива исходит от Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan), нынешнего гендиректора компании, вставшего у ее руля в начале весны 2025 г.

Разработка 18А стартовала при прежнем гендиректоре Intel Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger). Он управлял компанией с февраля 2021 г. и был снят с должности СЕО в декабре 2024 г.

Как сообщал CNews, премьера техпроцесса 18А состоялась в августе 2024 г. Ни тогда, ни сейчас в мире нет фактически ни одного производителя микросхем, добравшегося до 1,8 нм – даже лидер рынка, тайваньская TSMC, освоила пока только 3 нм и вот-вот перейдет на 2 нм.

Но это не значит, что Intel единственная в мире, кто выпускает 1,8-нанометровые микросхемы. Техпроцесс существует на лишь бумаге, в его разработку вложены миллиарды долларов, а очередь из крупнейших ИТ-компаний к Intel по-прежнему не стоит. Все они – Apple, AMD, Qualcomm, Nvidia и др. – отдают почти все свои заказы TSMC.

Intel В разработку техпроцесса 18А было вложено немало ресурсов, в том числе и человеко-часов

Теперь же Тан, не дойдя до финиша с 18А, решил сразу перейти на 14А или, по всей видимости, 1,4 нм. Reuters пишет, что это грозит Intel колоссальные потерями – в случае, если совет директоров Intel поддержит идею СЕО, компании придется списать миллиарды долларов, затраченные на разработку 18А.

Погрязшие в маркетинге

18А, 14А и даже Intel 7 – это лишь маркетинговые названия техпроцессов. У Intel действительно есть собственные фабрики по производству микросхем, и она десятилетиями выпускает на них свои процессоры, не обращаясь к контрактным вендорам.

Но даже самые передовые чипы компании – по-прежнему 10-нанометровые, как и шесть лет назад. AMD тем временем перешла на 4 нм и приближается к 3 нм.

Что касается контрактного производства микросхем, то с недавних пор Intel занимается и им. Это была инициатива Гелсингера, но с момента его анонса летом 2022 г. оно так и не вышло на полную мощность, тем самым отпугивая клиентов.

Ждать недолго. Или долго

Ожидается, что совет директоров Intel рассмотрит варианты на июльском заседании, сообщили Reuters два источника, знакомые с ситуацией. Но рассмотрение может пройти и в рамках осеннего заседания в свете сложности вопроса и огромных денег на кону, сказал источник агентства. Определенности в этом вопросе пока нет.

Тан, надо заметить, уже давно косо смотрит на техпроцесс 18А. Он считает, что эта технология, в которую его предшественник вложил значительные средства, теряет свою привлекательность для новых клиентов, утверждают источники агентства.

Пока неясно, чем именно руководствуется Тан, покушаясь на, вероятно, самую передовую разработку Intel. Встав во главе компании, он сразу же начал сокращать расходы и увольнять сотрудников, чтобы вытянуть ее из финансовой ямы, и отказ от дорогостоящей технологии 18А, которая требует немалых вложений в дополнение к тем, что уже были сделаны, вполне может быть частью этой стратегии.

Однако, отказаться (временно или полностью) от перехода на техпроцесс 18A и его усовершенствованный вариант 18A-P, разработка которых обошлась Intel в миллиарды долларов, компании придется пойти на списание, сказал один из собеседников Reuters, знакомых с ситуацией. Аналитики отрасли, с которыми связалось агентство, заявили, что такое списание может составить сотни миллионов долларов, а то и вовсе оказаться многомиллиардным.

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Представители Intel отказались комментировать подобные, по их словам, «гипотетические сценарии или рыночные спекуляции» (hypothetical scenarios or market speculation). Они заявили лишь, что основным заказчиком чипов с топологией 18A уже давно является сама Intel.

По словам одного из двух источников Reuters, Тан уже дал поручение подготовить стратегии обсуждения сворачивания техпроцесса 18А с советом директоров Intel. Одна из них включает предложение по прекращению привлечения новых клиентов при помощи маркетинга.

Стоит напомнить, что премьера 18А состоялась в том же году, когда Intel получила крупнейший годовой чистый убыток ($18,8 млрд) в своей более чем полувековой истории. Мало того, 2024 г. и вовсе стал первым убыточным годом для компании за 38 лет – с 1986 г.