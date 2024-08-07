Intel внезапно опередила всех. Теперь у нее есть супертехпроцесс, о котором TSMC только мечтает

Intel без предупреждения перешла от 10 нанометров сразу к 1,8 нм, пропустив целую серию топологий. Она утверждает что уже почти освоила эту норму и хвастается, что скоро начнет выпускать по ней микросхемы для своих клиентов. Но пока это лишь на бумаге – на деле даже самые новые чипы Lunar Lake, релиз которых приближается, снова будут 10-нанометровыми.

Срочно отстирать репутацию

Компания Intel, самый крупный производитель процессоров с архитектурой х86 в мире с долей рынка более 60% (Statista.com) сообщила своим клиентам, что на всех парах движется к освоению техпроцесса 1,8 нм. Для сравнения, TSMC, крупнейший контрактный вендор микросхем на планете, выпускает максимум 3-нанометровые чипы и лишь подбирается к 2 нм.

Свой новый техпроцесс Intel назвала 18А – над ним работает подразделение компании, известное как Intel Foundry. Компания утверждает, что якобы уже выпустила по этой норме несколько процессоров, вероятно, тестовых, и скоро сможет использовать его для выпуска полупроводников для своих клиентов.

Intel Intel хвастается прорывом, чтобы все забыли о ее регулярных провалах

Напомним, что с лета 2022 г. Intel производит процессоры не только для себя, но и для сторонних компаний, то есть теперь она, как и TSMC, принадлежит к числу контрактных вендоров. Но это направление ее бизнеса развивается крайне медленно и, как показал финансовый отчет Intel за II квартал 2024 г., существенных денег пока не приносит.

Прогресс на бумаге

Новость о техпроцессе 18А Intel распространила менее чем через неделю после публикации провального квартального финансового отчета, в котором у нее чистый убыток в размере $1,61 млрд вместо чистой прибыли, как и в начале 2023 г. А еще она решила уволить 15 тыс. человек, и на фоне всего этого ее акции рухнули более чем на 20%. И сразу после этого компания начала бомбардировать интернет сообщениями о прорывном техпроцессе 18А.

Между тем, свои существующие наработки, имея в распоряжении целую сеть собственных заводов по выпуску микросхем, Intel по неизвестной причине не использует для себя. Она едва отказалась от техпроцесса 14 нм, который «доила» годами, и сейчас все ее чипы 10-нанометровые, хотя этот техпроцесс она освоила пять лет назад.

Конечно, у Intel есть техпроцесс, который называется Intel 7, но это всего-навсего маркетинговая уловка. На деле это все те же 10 нм. До сих пор в реальности не существует ни одного Pentium, Core или Xeon с топологией хотя бы 7 нм, не говоря уже о 5 нм, которую AMD, главный конкурент Intel, эксплуатирует не первый год.

Между тем, новейший 1,8-нанометровый техпроцесс Intel, по ее же собственным заявлениям, она предложит клиентам уже в первой половине 2025 г. Никаких подробностей о том, где она будет их выпускать, она не приводит.

2 нанометра тоже есть

Если верить Intel, то у нее уже сейчас есть образцы процессоров Panther Lake (клиентские CPU) и Clearwater Forest (серверные CPU), которые выпущены именно по технологии 18A, и на них уже якобы может загружаться операционная система. Обе линейки чипов тоже ожидаются в 2025 г., пока без более точной даты.

Intel также заявляет о наличии у нее инструментария для разработки процессоров (process design kit, PDK), пригодных для производства по техпроцессу 18А. Он даже якобы развился до версии 1.0, то есть разработчики чипов – клиенты Intel – в теории, уже могут использовать его.

Intel также утверждает, что имеет в своем активе топологию 20А, то есть 2-нанометровую, которая, впрочем, ныне не используется ни в одном из ее серийно выпускаемых процессоров. Как пишет Tom’s Hardware, чипы на 18А имеют ряд технических отличий от своих «предшественников» на 20А, которые обеспечивают им 10-процентный прирост производительности на 1 Вт потребляемой энергии.

Сказка или быль

Если техпроцесс 18А существует не только в воображении топ-менеджеров Intel, то, по мнению экспертов Tom’s Hardware, в нем потенциальные клиенты Intel Foundry могут быть очень заинтересованы, поскольку считается, что он более конкурентоспособен, чем предложения TSMC классов 3 нм и 2 нм. Но чтобы не спугнуть клиентов, Intel и ее партнерам, среди которых компании Ansys, Cadence, Synopsys и Siemens EDA, крайне важно адаптировать свое оборудование для PDK 1.0. Это даст якорным клиентам Intel завершить ведущуюся разработку микросхем с техпроцессом 18A, разработке, а новым клиентам – приступить к разработке таких чипов, не переживая, что их негде будет производить.

Intel ожидает, что выпуск свой первой микросхемы с техпроцессом 18A за авторством одного из ее клиентов состоится в первой половине 2025 г. Аналитики Tom’s Hardware ожидают, что серийное производство этой микросхемы начнется в первом полугодии 2026 г.

Это означает, что 18A от Intel будет немного отставать от N2 от TSMC (технология класса 2 нм), которая должна, по плану, начнет применяться для крупносерийного производства во второй половине 2025 г..