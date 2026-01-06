Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Siemens Digital Industries Software Siemens EDA Mentor Graphics LogicVision

Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.01.2026 Разработчики, десятилетиями трудившиеся на западные компании, создали российский продукт для микроэлектроники 1
29.05.2025 США «душат» высокотехнологичные компании Китая. Ограничены поставки ПО для проектирования чипов и авиазапчастей 1
07.08.2024 Intel внезапно опередила всех. Теперь у нее есть супертехпроцесс, о котором TSMC только мечтает 1
28.03.2023 Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
06.11.2018 Среда разработки приложений Mentor Graphics HPC стала доступна для новых решений AMD 1
26.07.2018 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
23.05.2017 «Морское подводное оружие – Гидроприбор» внедрил российскую САПР печатных плат 1
07.12.2016 AMD расширяет партнерство с Mentor Graphics в сфере встраиваемых решений на базе Linux 1
14.11.2016 Siemens покупает убыточного разработчика ПО за $4,5 млрд 2
09.03.2016 В VMware произошли изменения в руководстве 1
21.09.2015 AMD и Mentor Graphics расширяют технологическое сотрудничество 1
22.06.2015 Microsoft проговорилась о способе бесплатного получения Windows 10. Новые подробности 1
22.05.2015 Google создает новую ОС 1
07.10.2014 AMD представила решение для виртуализации сетевых функций на базе 64-битной однокристальной ARM-системы 1
04.06.2014 AMD дополнила портфолию встраиваемых процессоров G-серии новыми совместимыми SoC- и CPU-решениями 1
28.04.2014 «Ангстрем-Т» будет использовать программный комплекс Calibre OPC 1
23.05.2013 ITFY запустила публичное «облако» для индустрии микроэлектроники на базе технологий IBM 1
22.05.2013 Открылось российское «облако» для проектирования электроники 1
25.12.2012 ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1
01.11.2011 «Астерос» предлагает услуги по оптимизации систем холодоснабжения ЦОД 1
04.08.2009 MIPS откроет код Google Android для телевизоров и плееров 1
23.09.2008 IBM приблизилась к созданию 22-нм микросхем 1
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1
03.08.2005 "Linux реального времени" выйдет досрочно 1
14.05.2004 IBM расширяет парк суперкомпьютеров 1
09.09.2003 Intel выпустил два новых процессора Itanium 2 1
24.03.2003 Microsoft – лидер рынка встроенных ОС 1
30.08.2002 NASDAQ вырос вопреки негативным комментариям инвестиционных банков 1
30.08.2002 NASDAQ вырос вопреки негативным комментариям инвестиционных банков 1
02.10.2001 Mentor Graphics представила новое ПО для тестирования процессора 1
23.01.2001 Mentor Graphics и Toshiba совместно разработают 0,13 мкм технологический процесс 1
07.04.1999 Sun начала программу лицензирования архитектуры picoJava 1
29.12.1998 Mentor согласилась купить акции Quickturn дороже 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Siemens Digital Industries Software и организации, системы, технологии, персоны:

Cadence Design Systems - cādence 70 11
AMD - Advanced Micro Devices 4478 9
IBM - International Business Machines Corp 9557 8
Synopsys - Синопсис 43 8
Intel Corporation 12555 7
Siemens AG - Siemens Group 2631 5
Google LLC 12289 5
Samsung Electronics 10645 4
Т1 Сервионика - Айтеко - АйТиФай - ITFY 10 3
Microsoft Corporation 25273 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1030 3
Lam Research - Novellus Systems 110 2
WindRiver - Wind River Systems 40 2
MontaVista Software 33 2
Qualcomm Technologies 1914 2
GlobalFoundries - GF 97 2
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 2
Apple Inc 12660 2
SAP SE 5442 2
Cisco Systems 5227 2
HP Inc. 5765 2
Lenovo Motorola 3530 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 2
ANSYS 87 2
Dassault Systemes 223 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 2
Yahoo! 3711 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 349 2
TI - Texas Instruments Incorporated 826 2
SkyWater Technology 3 1
Alphainfo 1 1
IBASE Technology 7 1
НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
ZSpace 3 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 3 1
JVC Kenwood 418 1
Caterpillar - 90 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 483 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 407 2
Merrill Lynch 454 2
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 39 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
AVIC - COMAC - Commercial Aircraft Corporation of China - 中国商用飞机有限责任公司 - Коммерческая авиационная корпорация Китая 3 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3471 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 640 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Linux Foundation 189 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 15
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8391 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 3
ОС - ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 72 3
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 98 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 268 2
Fabless - Фаблесс - Бесфабричная компания - модель организации бизнеса в электронной промышленности 45 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 2
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 295 2
Встраиваемые системы - Embedded system 100 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 644 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2740 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 2
Linux OS 10948 8
Intel x86 - архитектура процессора 1987 6
Google Android 14741 4
AMD Embedded Solutions - AMD Ryzen Embedded - Серия микропроцессоров 7 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - Nucleus OS 5 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 553 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 255 2
Google Brillo 7 2
Microsoft Windows 16373 2
Samsung ARTIK - серия микрокомпьютеров 13 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics Sourcery CodeBench 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
U.S. ERI - Electronics Resurgence Initiative - правительственная программа «возрождения электроники в США» 1 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
AMD APU - AMD Accelerated Processing Unit - AMD Fusion 64 1
AMD Radeon 289 1
AMD G-Series - AMD GX 16 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
IBM Platform Cluster Manager 1 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 1
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 1
C/C++ - Язык программирования 848 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 646 1
ANSI Fortran 61 1
AMD Sapphire 74 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4098 1
Nokia Symbian OS 1403 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 225 1
WindRiver - VxWorks Hypervisor 38 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 220 1
Intel Itanium 641 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Aylor Scott - Эйлор Скотт 8 3
Сватков Леонид 8 3
Merkle Peter - Меркле Питер 2 2
Rowe Zane - Роу Зейн 10 1
Карпов Алексей 24 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 200 1
Корнильев Кирилл 64 1
Гончар Павел 2 1
Касиманов Дмитрий 1 1
Корнильев Евгений 2 1
Ulander Peter - Уландер Петер 1 1
Wirth Michael - Вирт Майкл 5 1
Сапсай Иван 1 1
Eschenbach Carl - Эшенбах Карл 7 1
Chappell William - Чеппелл Вильям 3 1
Ajith Matthew - Аджит Мэтью 1 1
Turnbull Stephen - Тернбулл Стивен 1 1
McKay Peter - Маккей Питер 21 1
Лебедев Михаил 71 1
Семенов Александр 165 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Icahn Carl - Айкан Карл 67 1
O’Farrell Ray - О’Фаррелл Рэй 2 1
Мишустин Михаил 745 1
Смирнов Алексей 254 1
Xu Eric - Эрик Сюй 14 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 12
Россия - РФ - Российская федерация 157532 6
Франция - Французская Республика 7983 4
Япония 13554 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 3
Индия - Bharat 5709 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 3
Ближний Восток 3039 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 3
США - Колумбия - Вашингтон 1453 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 2
Европа 24654 2
Европа Западная 1492 2
США - Калифорния 4776 2
США - Орегон 253 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
США - Миннесота 196 1
США - Нью-Йорк штат 246 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
США - Мичиган 270 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Беларусь - Минск 675 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Америка Южная 869 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
США - Джорджия 329 1
США - Иллинойс 336 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Америка - Американский регион 2189 1
Украина 7801 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 906 1
Азия Восточная 182 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1627 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 2
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2583 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2798 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
EE Times 160 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Dow Jones - MarketWatch 333 2
Fortune 210 2
The Information 70 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6025 2
Известия ИД 711 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 845 1
InformationWeek 241 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2173 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 223 1
Tom’s Hardware 526 1
NYT - The New York Times 1088 1
Internet Stock Report 994 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 219 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1101 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 2
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
Белые ночи САПР 21 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 удобных функций Telegram в 2026 году, о которых не все знают

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще