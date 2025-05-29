Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175606
ИКТ 13668
Организации 10654
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25637
Персоны 75378
География 2846
Статьи 1518
Пресса 1221
ИАА 698
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

AVIC COMAC Commercial Aircraft Corporation of China 中国商用飞机有限责任公司 Коммерческая авиационная корпорация Китая

AVIC - COMAC - Commercial Aircraft Corporation of China - 中国商用飞机有限责任公司 - Коммерческая авиационная корпорация Китая

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 США «душат» высокотехнологичные компании Китая. Ограничены поставки ПО для проектирования чипов и авиазапчастей 1
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
15.01.2021 Xiaomi попала в немилость в США. Теперь она в «черном списке» вместе с Huawei 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

AVIC и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1817 2
Huawei Mobile Services 72 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 748 1
Huawei 4021 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 941 1
Google LLC 11951 1
Samsung Electronics 10374 1
Apple Inc 12274 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 131 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1815 2
Судебная власть - Judicial power 2344 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 199 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1268 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 488 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4283 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12400 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21195 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14621 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 557 1
Honor - серия смартфонов 212 1
Tencent WeChat Pay 16 1
Alibaba Group - AliPay 72 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 507 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 157 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1754 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17474 2
Колумбия - Республика 532 1
Южная Корея - Республика 6731 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16722 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3370 2
Blacklist - Чёрный список 638 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2504 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7093 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6288 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5955 1
Bloomberg 1321 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
IDC - International Data Corporation 4920 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153