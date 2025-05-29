США «душат» высокотехнологичные компании Китая. Ограничены поставки ПО для проектирования чипов и авиазапчастей

Власти США усиливают давление на Китай

Власти США потребовали от бизнеса прекратить поставки отдельных видов товаров и услуг, в первую очередь, высокотехнологичных, в Китай, а также отозвали у некоторых компаний ранее выданные специальные экспортные лицензии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Задача новых «санкций» – перекрыть доступ КНР к продукции для важнейших секторов экономики. По мнению одного из источников агентства, данная мера способна привести к эскалации напряженности в отношениях Вашингтона с Пекином.

Дополнительные экспортные ограничения затрагивают ПО для автоматизированного проектирования электронных устройств (EDA), химикаты для производства полупроводников, бутан и этан, широко применяемые в промышленности, станки и авиационное оборудование, утверждают источники агентства.

В Министерстве торговли США пояснили, что проводят пересмотр структуры продукции, экспортируемой в КНР и имеющей стратегическое значение. Ведомство признало факт приостановки ряда действующих лицензий и дополнение некоторых из них новыми требованиями на время проведения процедуры.

Удар по разработчикам чипов

По данным Reuters, за последние несколько дней множество компаний, занимающихся выпуском продукции этих типов, получили письменное уведомление от Министерства торговли США о введении новых ограничений. Среди поставщиков EDA-инструментов, попавших в прицел ведомства, – Cadence, Synopsys и Siemens EDA.

Источники агентства сообщают, что Минторг будет рассматривать каждый запрос на выдачу лицензии в индивидуальном порядке, поэтому новые ограничения нельзя считать прямым запретом на экспорт в КНР отдельных видов продукции.

В Cadence комментировать ситуацию отказались. В Siemens заявили, что дадут оценку возможным последствиям введения новых ограничений. Генеральный директор (CEO) Synopsys Сассин Гази (Sassine Ghazi) заявил, что никаких письменных уведомлений на этот счет его компания не получала. Биржевые котировки Cadence и Synopsys на момент закрытия торгов упали на 10,7% и 9,6% соответственно.

Лишение китайского бизнеса доступа к западным EDA-инструментом – сильный удар по полупроводниковой отрасли КНР. В апреле 2025 г. китайское государственное информагентство «Синьхуа» сообщило о том, что Synopsys, Cadence и Siemens в сумме контролируют 70% китайского рынка EDA. Среди их клиентов – Brite Semiconductor, Zhuhai Jieli и VeriSilicon.

Для западных компаний «закрытие» китайского рынка также может быть болезненным. В случае с Synopsys, к примеру, клиенты из КНР приносят компании около 16% от совокупной годовой выручки.

COMAC тоже досталось

Также ранее сообщалось, что США приостановили экспорт в КНР технологий, имеющих непосредственное отношение к двигателям для пассажирских самолетов семейства Comac С919, разработанного Коммерческой авиационной корпорацией Китая (COMAC).

Эти узкофюзеляжные среднемагистральные лайнеры оснащаются турбовентиляторным двигателем СFM International LEAP-1C, который был разработан и выпускается совместным предприятием американской GE Aerospace и французской Safran. Силовой установки собственного производства, способной заменить LEAP-1C в COMAC C919, у КНР пока нет.

Всего в эксплуатации находится 18 воздушных судов этого типа, которые выполняют перелеты исключительно в пределах континентального Китая и Гонконга.

GE получила лицензию на поставку LEAP-1C COMAC в 2014 г. В 2020 г. власти США рассматривали возможность отказа в продлении срока действия разрешения на экспорт двигателя в Китай, однако администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в его первый срок поддержала GE.

Очередной этап торговой войны

Пока неясно, являются ли действия властей США стратегическим ходом, цель которого – усиление собственной позиции в переговорах с Пекином по торговой сделке. Источники The New York Times, утверждают, что принятые меры – во всяком случае в части запрета на экспорт оборудования для гражданской авиации – являются ответом на недавно введенные Китаем ограничения на поставку в США минеральных ресурсов.

В начале апреля 2025 г. Китай в ответ на повышение таможенных пошлин со стороны США ограничил экспорт редкоземельных металлов, таких как скандий, диспрозий и гадолиний, которые находят применение в электронике.

Под угрозой оказалась целостность глобальных цепочек поставок, эксперты прогнозировали четырехкратный рост цен на эти ценные материалы. В числе компаний, которые в результате попали в уязвимое положение – Broadcom, GlobalFoundries, Qualcomm, Seagate, Western Digital, Samsung Electronics и TSMC.

Впрочем, как утверждает бывший чиновник Минторга США, слова которого приводит Reuters, введение ограничений на экспорт EDA-инструментов рассматривались администрацией Трампа еще в первый его срок, однако тогда мера была сочтена чрезмерно агрессивной.