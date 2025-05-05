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Synopsys Синопсис

Synopsys - Синопсис


05.05.2025 Власти заказали независимую экспертизу хода создания российских САПР 1
31.10.2024 Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году 1
27.09.2024 В России разработали план развития отечественных САПР для проектирования чипов 1
07.08.2024 Intel внезапно опередила всех. Теперь у нее есть супертехпроцесс, о котором TSMC только мечтает 1
24.05.2024 Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов 1
28.03.2023 Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 1
21.02.2023 Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов 2
06.12.2022 Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей 1
05.08.2022 VPN «Касперского» открывает хакерам полный доступ к ПК. Но есть решение 1
Астра Линукс, Илья Сивцев 1
05.05.2022 Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
22.07.2021 В каждом приложении для Android в среднем есть 39 «дыр». Виноват Open Source 1
12.11.2020 Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 1
21.05.2020 «Байкал электроникс» выбрала технологии и решения Synopsys для своих микропроцессоров 1
24.01.2020 Разработчики процессоров «Эльбрус» радикально поменяли логотип 1
10.01.2020 Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1
04.10.2018 Главный производитель чипов переходит на 5 нм и уводит разработку в облака 1
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков 1
29.03.2017 В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде 1
14.11.2016 Siemens покупает убыточного разработчика ПО за $4,5 млрд 1
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1
27.01.2014 Выпущена первая партия будущих iPhone с сапфировым стеклом 1
23.05.2013 ITFY запустила публичное «облако» для индустрии микроэлектроники на базе технологий IBM 1
22.05.2013 Открылось российское «облако» для проектирования электроники 1
25.12.2012 ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1
12.12.2005 В NASDAQ-100 попали новые ИТ-компании 1
12.10.2005 Synopsys поглотил HPL Technologies 2
30.06.2005 Synopsys поcле Армении рвется покорять Россию 2
10.09.2003 SAP организовал сеть для разработчиков 1
11.07.2002 Synopsys пополнила свою библиотеку ноу-хау технологиями памяти 1
01.10.2001 Synopsys создаст библиотеку чипов 1
25.09.2001 Intel собирается разрабатывать процессоры для третьих лиц 1
18.07.2001 В Федеральную Комиссию США по Торговле назначена активистка антимонопольного движения 1
27.03.2000 Synopsys и Compaq представили имитационную модель для стандарта технологии PCI-X 1
02.02.1999 Synopsys представила новый инструмент планирования проектирования интегральных микросхем 2

Публикаций - 37, упоминаний - 41

Synopsys и организации, системы, технологии, персоны:

Cadence Design Systems - cādence 63 14
Intel Corporation 12290 8
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 928 7
IBM - International Business Machines Corp 9467 7
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics 29 7
Siemens AG - Siemens Group 2602 6
Samsung Electronics 10358 5
Microsoft Corporation 24807 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 417 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 409 3
Red Hat 1324 3
AMD Xilinx 95 3
Google LLC 11924 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 3
Qualcomm Technologies 1847 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 380 2
Apple Inc 12242 2
Dassault Systemes 221 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 2
AMD - Advanced Micro Devices 4291 2
Synopsys Cybersecurity 3 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1106 2
Malt System - Мальт Систем 6 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1497 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 812 1
Citrix Systems 821 1
GlobalFoundries - GF 90 1
ESG - Enterprise Strategy Group 242 1
Sifive 12 1
Lenovo Motorola 3505 1
Canonical 206 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Ростелеком 9887 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
HP Inc. 5714 1
HP - Hewlett-Packard 3628 1
Nvidia Corp 3554 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 56 2
Uber 332 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Microsoft - LinkedIn 660 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Expedia Group 134 1
Illumina 11 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 81 1
Почта России ПАО 2151 1
РЖД - Российские железные дороги 1937 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2738 1
Thermo Fisher Scientific - Invitrogen 4 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
Expedia - Orbitz 28 1
Smurfit-Stone Container 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3027 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3105 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1979 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 477 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11969 2
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 758 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 733 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 430 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2020 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5051 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2805 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5551 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1011 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 86 1
Linux Foundation 188 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 220 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 138 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21117 16
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САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3802 12
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 619 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 35 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 28 1
Институт инженерной физики АНО 6 1
YSU - Yerevan State University - Ереванский государственный университет 4 1
Политехник - Государственный Инженерный Университет Армении - Национальный политехнический университет Армении - Ереванский политехнический институт - National Polytechnic University of Armenia 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2475 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
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