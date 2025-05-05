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Synopsys Синопсис
Synopsys и организации, системы, технологии, персоны:
|Коммерсантъ - Издательский дом 1952 4
|EE Times 158 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5946 2
|Bloomberg 1314 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 245 1
|AppleInsider 397 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
|Optics 139 1
|Times 628 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 203 1
|Tom’s Hardware 430 1
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