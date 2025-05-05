Synopsys - Синопсис

Власти заказали независимую экспертизу хода создания российских САПР 1

Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году 1

В России разработали план развития отечественных САПР для проектирования чипов 1

Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов 1

Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США 1

Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов 2

Российские разработчики ПО предложили властям создать САПР для проектирования электроники за 30 миллиардов 1

Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1

Citrix представила новые решения SASE и Zero Trust 1

Qualcomm представила платформу Snapdragon Ride для автономного вождения 1

Главный производитель чипов переходит на 5 нм и уводит разработку в облака 1

В ИСП РАН разработали детектор ошибок в программном коде 1

Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1

Выпущена первая партия будущих iPhone с сапфировым стеклом 1

ITFY строит облачный центр коллективной разработки микроэлектроники 1

Synopsys поглотил HPL Technologies 2

Synopsys поcле Армении рвется покорять Россию 2

SAP организовал сеть для разработчиков 1

Synopsys создаст библиотеку чипов 1

Intel собирается разрабатывать процессоры для третьих лиц 1

В Федеральную Комиссию США по Торговле назначена активистка антимонопольного движения 1