Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов

В Минпромторге готовят «дорожную карту» создания и последующего развития отечественных САПР для электроники и микроэлектроники. На это потребуются миллиарды, но от западных систем придется уходить, так они отказывают в технической поддержке.



План развития отечественных САПР

Минпромторг готовит «дорожную карту» развития российских систем автоматизированного проектирования (САПР) электроники и микроэлектроники, как рассказал «Коммерсанту» директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

Такое ПО используются для проектирования процессоров, печатных плат, микросхем. В проекте участвуют компании T1, МИЭТ, «Росатом», «Ростех» и др., сказал изданию чиновник.

В «дорожной карте» предусмотрены два этапа — до 2027 г. и до 2030 г.

FreePik Разработкой плана развития отечественных САПР занялся Минпромторг

Сейчас российские дизайн-центры, по оценке основателя НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича, используют софт от американских Synopsys и Cadence.

На поддержку нужны миллиарды

Российские САПР должны появиться к 2030 г. После этого государство планирует стимулировать российские дизайн-центры работать на них. Прорабатывается также «кооперация с дружественными странами».

«Определено восемь маршрутов проектирования, состоящих из 136 необходимых для разработки элементов и модулей САПР. С учетом работ, планируемых к запуску в 2024 г., будет закрыто более 70 из этих задач, не менее пяти маршрутов будут обеспечены базовым функционалом», — рассказал Дождев.

Сколько бюджетных денег будет выделено на проект, не уточняется.

В мае 2022 г. консорциум отечественных разработчиков системного программного обеспечения «Базис» предложил Минпромторгу сформулировать стратегию развития российских систем автоматизированного проектирования для электроники. Разработку «суверенных» САПР там оценили в 20-30 млрд руб.

Петричкович дал «Коммерсанту» свою оценку стоимости разработки САПР для микроэлектроники. По его мнению, она может может достигать десятков миллиардов долларов.

Что мы можем противопоставить западным решениям

Американские Synopsys и Cadence Design Systems, а также немецкая Siemens считаются главными мировыми разработчиками систем автоматизированного проектирования (САПР) микросхем, в частности процессоров уровня «система-на-кристалле» (сложных схем с разнообразными ядрами и интерфейсами).

Но они присоединились к антироссийским санкциям. В феврале 2023 г. CNews писал, что НПЦ «Элвис», например, пришлось через суд возвращать деньги за предоплаченную техподдержку, в которой Synopsys ему отказал после начала спецоперции на Украине.

В конце 2023 г. власти Евросоюза утвердили новый, двенадцатый по счету пакет антироссийских санкций, содержащий массовые ограничения поставок софта для управления предприятием (ERP-системы) и САПР.

Создать в ближайшее время отечественное ПО под современные техпроцессы будет сложно, считает Петричкович: «Вряд ли российские разработчики будут создавать софт под современные техпроцессы (от 28 нм и ниже), так как в России нет специалистов и фабрик такого уровня, скорее всего, речь идет о САПР для фабрик до 90 нм».

Источник «Коммерсанта», знакомый с разработкой современных чипов, тоже сомневается в успехе: «В случае использования российских САПР процессоры могут получиться больше, дороже, медленнее, горячее, и все претензии будут направлены к дизайн-центру». По его мнению, логичным шагом было бы создание совместных САПР с Китаем, где есть специалисты и фабрики.

Впрочем по поводу специалистов Дождев сказал, что над САПР работают в том числе специалисты, которые раньше были трудоустроены в иностранных компаниях.