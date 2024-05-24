Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов

В Минпромторге готовят «дорожную карту» создания и последующего развития отечественных САПР для электроники и микроэлектроники. На это потребуются миллиарды, но от западных систем придется уходить, так они отказывают в технической поддержке.

План развития отечественных САПР

Минпромторг готовит «дорожную карту» развития российских систем автоматизированного проектирования (САПР) электроники и микроэлектроники, как рассказал «Коммерсанту» директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

Такое ПО используются для проектирования процессоров, печатных плат, микросхем. В проекте участвуют компании T1, МИЭТ, «Росатом», «Ростех» и др., сказал изданию чиновник.

В «дорожной карте» предусмотрены два этапа — до 2027 г. и до 2030 г.

erp6_700.jpg
FreePik
Разработкой плана развития отечественных САПР занялся Минпромторг

Сейчас российские дизайн-центры, по оценке основателя НПЦ «Элвис» Ярослава Петричковича, используют софт от американских Synopsys и Cadence.

На поддержку нужны миллиарды

Российские САПР должны появиться к 2030 г. После этого государство планирует стимулировать российские дизайн-центры работать на них. Прорабатывается также «кооперация с дружественными странами».

«Определено восемь маршрутов проектирования, состоящих из 136 необходимых для разработки элементов и модулей САПР. С учетом работ, планируемых к запуску в 2024 г., будет закрыто более 70 из этих задач, не менее пяти маршрутов будут обеспечены базовым функционалом», — рассказал Дождев.

Сколько бюджетных денег будет выделено на проект, не уточняется.

В мае 2022 г. консорциум отечественных разработчиков системного программного обеспечения «Базис» предложил Минпромторгу сформулировать стратегию развития российских систем автоматизированного проектирования для электроники. Разработку «суверенных» САПР там оценили в 20-30 млрд руб.

Петричкович дал «Коммерсанту» свою оценку стоимости разработки САПР для микроэлектроники. По его мнению, она может может достигать десятков миллиардов долларов.

Что мы можем противопоставить западным решениям

Американские Synopsys и Cadence Design Systems, а также немецкая Siemens считаются главными мировыми разработчиками систем автоматизированного проектирования (САПР) микросхем, в частности процессоров уровня «система-на-кристалле» (сложных схем с разнообразными ядрами и интерфейсами).

Но они присоединились к антироссийским санкциям. В феврале 2023 г. CNews писал, что НПЦ «Элвис», например, пришлось через суд возвращать деньги за предоплаченную техподдержку, в которой Synopsys ему отказал после начала спецоперции на Украине.

Российский разработчик выпустил новую версию NGFW
Безопасность

В конце 2023 г. власти Евросоюза утвердили новый, двенадцатый по счету пакет антироссийских санкций, содержащий массовые ограничения поставок софта для управления предприятием (ERP-системы) и САПР.

Создать в ближайшее время отечественное ПО под современные техпроцессы будет сложно, считает Петричкович: «Вряд ли российские разработчики будут создавать софт под современные техпроцессы (от 28 нм и ниже), так как в России нет специалистов и фабрик такого уровня, скорее всего, речь идет о САПР для фабрик до 90 нм».

Источник «Коммерсанта», знакомый с разработкой современных чипов, тоже сомневается в успехе: «В случае использования российских САПР процессоры могут получиться больше, дороже, медленнее, горячее, и все претензии будут направлены к дизайн-центру». По его мнению, логичным шагом было бы создание совместных САПР с Китаем, где есть специалисты и фабрики.

Впрочем по поводу специалистов Дождев сказал, что над САПР работают в том числе специалисты, которые раньше были трудоустроены в иностранных компаниях.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

«Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024