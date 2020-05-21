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Baikal Electronics выбрала технологии и решения Synopsys для своих микропроцессоров

Интеграция Инфраструктура Электроника
, Текст: Владимир Бахур

Baikal Electronics использовала для разработки процессора продукты и IP-решения от компании Synopsys.

Synopsys, Inc. — крупнейшая американская компания, работающая в области САПР для проектирования электроники, объявила, что компания Baikal Electronics использовала EDA и IP-cores компании Synopsys при разработке своего микропроцессора Baikal-M.

Производительность и энергоэффективность Baikal-M, изготовленного по 28-нм техпроцессу и включающего восемь 64-разрядных вычислительных ядер ARM Cortex-A57 и восьмиядерный графический ускоритель ARM, достигается во многом благодаря использованию платформы Synopsys Fusion Design, предназначенной для проектирования устройств с высоким уровнем производительности и низким энергопотреблением. Высокая производительность процессора в сочетании с множеством разнообразных интерфейсов Synopsys позволяет использовать Baikal-Mдля широкого сегмента потребительского и B2B рынка, а именно в настольных компьютерах, ноутбуках, моноблоках, микросерверах и встроенных системах.

«Платформа Fusion Design Platform и интерфейсные решения компании Synopsys позволяют нам создавать быстрые и высокоэффективные процессоры на основе архитектуры ARM», - сказал технический директор компании Baikal Electronics Григорий Хренов.

Для разработки процессора компания Baikal Electronics использовала следующие ключевые продукты и IP-решения от компании Synopsys: компоненты платформы Fusion Design: Design Compiler Ultra, IC CompilerTM I, StarRC, PrimeTime SI, TetraMAX и другие; интерфейсные решения DesignWare IP: PCI Express, DDR4, SATA 6G, USB 3.0/2.0, и многие другие.

«Synopsys активно сотрудничает с ведущими производителями микропроцессоров, внедряя ключевые инновации в области EDA и IP-технологий для разработки высокопроизводительных и энергоэффективных процессоров», - отметил Майкл Сани, вице-президент по маркетингу и стратегии в группе проектирования Synopsys. - Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества с компанией Baikal Electronics для дальнейшего развития технологических инноваций на быстрорастущем российском ИТ-рынке».

«Сотрудничество с мировыми лидерами, такими как Synopsys, - единственный, на наш взгляд путь к созданию качественных и конкурентоспособных продуктов», - сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании Baikal Electronics.

Процессор Baikal-M уже доступен для заказа на официальном сайте компании Baikal Electronics.

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