В России разработали план развития отечественных САПР для проектирования чипов

Минпромторг разработал «дорожную карту» по развитию систем автоматизированного проектирования электроники и микроэлектроники до 2030 г. К этому сроку планируется продать 2,6 тыс. единиц отечественных САПР на 7,2 млрд руб.



«Дорожная карта» развития САПР

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев представил «дорожную карту» по развитию российских систем автоматизированного проектирования электроники и микроэлектроники (САПР) до 2030 г. В документе указано, что к 2030 г. планируется продать 2,6 тыс. единиц ПО, пишет «Коммерсант». Совокупная выручка от реализации 12 поднаправлений САПР должна достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. выручка за программы для разработки микросхем.

САПР используются для проектирования процессоров, печатных плат, микросхем. После 2030 г. в них планируется применять искусственный интеллект. В 2030 г. должна начаться разработка отечественного софта для проектирования микросхем по топологии 28 нм.

Сейчас российские дизайн-центры в основном используют софт от американских Synopsys и Cadence. Они присоединились к антироссийским санкциям, прекратили продажи и техпожжержку.

FreePik В России появился план развития САПР электроники

В «дорожной карте» Минпромторга указано, что одним из разработчиков российских САПР станет НПО «КИС» (дочерняя структура «Росатома»).

Нужны сотни миллионов

Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по «дорожной карте» составят 54,6 млрд руб. до 2030 г.

Проекты по созданию САПР будут поддерживаться субсидиями в рамках постановления правительства №2136 (о порядке выделения субсидий на НИОКР) и №529 (о порядке выделения субсидий российским организациям на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов для высокотехнологичной промышленной продукции), уточнили в Минпромторге.

В мае 2022 г. консорциум отечественных разработчиков системного программного обеспечения «Базис» предложил Минпромторгу сформулировать стратегию развития российских систем автоматизированного проектирования для электроники. Разработку «суверенных» САПР там оценили в 20-30 млрд руб.

Для разработки САПР системного (описание архитектурного решения) и логического (логическое описание функциональных блоков) уровней необходима команда разработчиков в десятки человек, несколько лет работы на один продукт при наличии существенного технологического задела, а также инвестиции в сотни млн руб., сказали изданию в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Для разработки САПР физического уровня (физическая топология микросхемы) нужно больше инвестиций и трудозатрат, кроме того, при работе над таким проектом требуется доступ к фабрике-производителю для верификации конечного решения, добавили в Ассоциации. Производств 28 нм в России на данный момент нет.

Мировой уровень топологии в производстве электроники

Мировая промышленность стала осваивать топологию 28/32 нм в конце нулевых годов. В том числе тайваньская фабрика TMSC освоила выпуск продукции на топологии 28 нм. В 2011 г. Intel начала производить процессоры по топологии 32 нм. В конце 2000-х TMIC стала осваивать топологии 5-7 нм. Сейчас мировая микроэлектронная промышленность осваивает топологии в несколько нанометров. В 2022 г. был представлен процессор Apple A16, работающий по топологии 4 нм. В 2021 г. корпорация IBM объявила о создании первого 2 нм чипа.

Китай активно осваивает 14, 7 и 5 нм.

В России утвердили план по развитию отечественной электроники и микроэлектроники до 2030 г., частью которого является запуск серийного производства полупроводников по топологии 65 нм. Об этом СNews писал в июне 2024 г. «Микрон», как указано на сайте компании, является «чипмейкером №1 в России». Основная его продукция сейчас – это микросхемы, выполненные по техпроцессам 180-90 нанометров.