Дождёв Владимир
Дождёв Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
|Unsplash 764 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Газпром нефть 618 1
|Мишустин Михаил 676 2
|Шадаев Максут 1009 2
|Никитин Игорь 12 1
|Зорин Александр 51 1
|Белоусов Александр 14 1
|Кузьменко Иван 3 1
|Лукина Светлана 6 1
|Азовцев Михаил 1 1
|Дегтярева Елена 2 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Боровков Алексей 14 1
|Петричкович Ярослав 29 1
|Шагалиев Рашит 3 1
|Панченко Иван 138 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Массух Илья 232 1
|Коланда Вячеслав 2 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Бочаров Михаил 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.