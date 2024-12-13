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Дождёв Владимир



13.12.2024 Рынку индустриального ПО нужна стратегия развития – итоги III Конференции по матмоделированию 1
31.10.2024 Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году 1
27.09.2024 В России разработали план развития отечественных САПР для проектирования чипов 1
17.09.2024 «Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации 1
21.06.2024 Власти будут субсидировать предприятиям до 50% затрат на покупку российского промышленного ПО 1
21.06.2024 Власти закручивают гайки. Из реестра российского ПО хотят выбросить все мобильные ОС на базе Android 1
24.05.2024 Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов 1
21.05.2024 Власти хотят компенсировать компаниям до половины затрат на внедрение российского ПО 1
04.12.2023 Форум по математическому моделированию определил курс российского САЕ 1
16.12.2020 На «цифровой прокачке» выбрано 15 отечественных решений для внедрения в предприятия промышленности Пермского края 2
05.11.2019 «Ланит» представил решение индустриального интернета вещей и ИИ в Сингапуре 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Дождёв Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Synopsys - Синопсис 36 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
МегаФон 8805 1
8213 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Цифра ГК 2426 1
Ланит - SOLUT 7 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Ростелеком 9701 1
Ленполиграфмаш - КТ-сегмент - KT-Segment 1 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Jolla - Sailfish Holding 82 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 11 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация - ГПН-Автоматизация 3 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Unsplash 764 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 399 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Льготы - Льготные кредиты 140 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 2
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
Цифровая прокачка региона 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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