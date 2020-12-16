На «цифровой прокачке» выбрано 15 отечественных решений для внедрения в предприятия промышленности Пермского края

Организация «Цифровая экономика» при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края и Мининформразвития и связи Пермского края провела стратегическую сессию «Цифровая прокачка бизнеса. Пермский край. Промышленность». Для внедрения в сферу промышленности региона выбрано 15 цифровых решений от российских технологических компаний.

В рамках первого дня стратсессии были рассмотрены вопросы федеральной и региональной повестки цифровой трансформации отрасли, международные и российские практики, в том числе опыт цифровой трансформации «Росатома» и предприятий Пермского края.

Во второй день ведущие отечественные технологические компании и организации, в том числе ГК «Росатом», «Мегафон», фирма «1С», «ЭР-Телеком холдинг», «КТ-сегмент», ГК «Цифра», а также пермские ИТ-компании представили участникам «прокачки» цифровые решения трансформации отрасли. Об инструментах поддержки внедрения цифровых технологий и платформенных решений в деятельность предприятий промышленности рассказали представители государства и институтов развития – Михаил Азовцев, советник генерального директора Российского фонда развития информационных технологий, и Иван Кузьменко, заместитель директора Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли России.

«В ближайшие 4 года перед нами поставлена амбициозная задача – попасть в топ-10 регионов-лидеров по внедрению цифровых технологий. Цифровизация промышленности – одна из задач, которую мы перед собой ставим. Наша усиленная работа в этом вопросе началась три года назад, когда мы начали активную цифровизацию государственных услуг и развитие ИКТ сектора. За прошедшие три года Пермский край добился серьезных результатов в этом направлении. Был запущен портал «Управляем вместе», Сетевой ИТ-университет, проект «Умный город» и ИС «Умный лес», мы начали активно «оцифровывать» госуслуги. Также была создана Единая информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора Пермского края и «Облачная бухгалтерия»», – отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, сейчас в крае более 90 крупных инвестиционных проектов, 65 из них направлены на автоматизацию и цифровизацию производства, создание новых эффективных производств. «В 2019 г. Минпромторгом был запущен аудит уровня цифровой зрелости компаний Пермского края. Всего было проведено 9 аудитов, из которых потом образовалось 79 проектов по цифровизации промышленности. Сейчас мы видим серьезный интерес к цифровизации во всех отраслях, представленных в Пермском крае и имеющих для региона стратегическое значение. Наша задача по итогам сессии — получить оценку от федеральных коллег нашего регионального подхода по аудиту предприятий и их уровня цифровизации», – сказала Елена Дегтярева.

«Пермский край – один из самых активных регионов, где работа по части цифровизации предприятий идет системно», – отметил в рамках стратсессии директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли России Владимир Дождев. Он также сообщил, что федеральное ведомство готово поддерживать регион в проведении оценки цифровой зрелости. «В регионе сейчас, судя по представленным цифрам, большой спрос на инструменты цифровой трансформации. И это логично, так как без них работа предприятий сейчас немыслима. Оценка необходима также для того, чтобы формировать спрос на меры господдержки на всей стадии цикла производства продукта. Наша задача «подхватывать» проекты и предлагать им государственную поддержку под конкретные задачи, в том числе и по цифровизации. Мы хотели бы отработать ту оценочную матрицу, которая уже сформирована в Пермском крае с каждым предприятием индивидуально. Мы, со своей стороны, также можем поощрять компании, которые участвуют в подобных проектах, предоставлять им большие льготы», — сказал Владимир Дождев.

«Анализ внедрения цифровых технологий в промышленности, который мы делаем при проведении «цифровых прокачек», позволяет сделать вывод о недостаточном текущем уровне цифровизации предприятий и значительном потенциале использования цифровых технологий. Прежде всего, для повышения производительности труда, снижения издержек, повышения конкурентоспособности производства в целом. И сегодня вместе с нашими коллегами из Правительства Пермского края, Минпромторга и Минэкономразвития России мы формируем проактивный подход в работе с предприятиями, чтобы эти задачи решать вместе на основании реальных потребностей и лучших российских цифровых технологий, в том числе с использованием ресурсов и средств федеральных институтов развития», – отметил Александр Зорин, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика».

В начале 2021 г. запланировано проведение третьего дня стратегической сессии для создания межведомственного регионального проектного офиса по цифровизации промышленности Пермского края.

«Цифровая прокачка» состоялась в рамках заключенного соглашения между правительством Пермского края и организацией «Цифровая экономика». Стороны скрепили договоренности в ходе IV заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края.

Модераторами сессии выступили Александр Зорин и Светлана Лукина, руководитель проектов департамента развития организации «Цифровая экономика».