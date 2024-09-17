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«Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации

Новое технологическое пространство увеличит количество испытаний оборудования и ПО по направлению промышленной автоматизации и метрологии.

Разработка отраслевых стандартов

Создание центра – часть национального проекта по созданию открытой платформы промышленной автоматизации, которая была инициирована Министерством промышленности и торговли России. «Газпром нефть» выступает одним из лидеров рабочей группы в рамках этой инициативы.

В задачи участников входят разработка и утверждение национальных и отраслевых стандартов, опытно-промышленные испытания и пилотные внедрения для тиражирования решений. Также центр «Газпром нефти» обеспечит кросс-отраслевое развитие открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

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«Промышленная автоматизация играет важную роль в повышении производительности и конкурентоспособности стратегических отраслей России. Концепция платформенности и открытости для сегмента АСУ ТП уже нашла широкую поддержку у крупнейших потребителей в различных отраслях промышленности. Открытая архитектура АСУ ТП является ответом на вызовы, стоящие перед российской промышленностью. Благодаря слаженной работе участников ускоряется процесс внедрения собственных технологий в области промышленной автоматизации на рынок и укрепляется технологический суверенитет нашей страны», – рассказал директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли России Владимир Дождев.

Оснащение испытательного центра

Центр промышленной автоматизации оснащен современным оборудованием, которое позволит проводить комплексные исследования в соответствии с установленными стандартами. Программисты обеспечат совместимость различных технологических решений и их интеграцию в единую систему, которая повысит эффективность и управляемость инфраструктуры на объектах компании.

««Газпром нефть» ведет системную и комплексную работу по разработке единых национальных стандартов открытой архитектуры АСУ ТП. Будущее промышленной автоматизации – в гибкой совместимости и быстрой взаимозаменяемости компонентов. Платформа подходит для всех видов производства, поэтому на данном этапе нам особенно важно объединить усилия государства и компаний из различных отраслей для получения скорейшего максимального эффекта», – прокомментировал начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин.

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Генеративный ИИ

Испытательный центр станет площадкой для взаимодействия экспертного сообщества – производителей оборудования, вендоров и программистов. Также здесь будут проходить занятия со студентами тюменских вузов, обучающие курсы для сотрудников компании, которые получат необходимые навыки для работы с современными автоматизированными системами.

«Газпромнефть-Автоматизация» является связующим звеном между производителями и бизнесом в части систем промышленной автоматизации. Наши компетенции позволяют обеспечивать полный цикл исследований как единичных решений для точечного внедрения, так и систем комплексного управления производством. Мы формируем системный подход: от тестирования и внедрения продукта до сервисной поддержки и документационного сопровождения. Решения, которые пройдут испытания в центре промышленной автоматизации, будут реализованы на всех предприятиях разведки и добычи «Газпром нефти», – заключил генеральный директор «Газпромнефть-Автоматизации» Вячеслав Коланда.

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