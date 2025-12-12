Получите все материалы CNews по ключевому слову
Никитин Игорь
СОБЫТИЯ
Никитин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Вольфсон Игорь 16 2
|Проскурин Дмитрий 4 2
|Мироненко Дмитрий 7 2
|Матвеев Денис 6 2
|Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 2
|Левашова Марина 2 2
|Ребен Александр 2 2
|Шадаев Максут 1148 1
|Зорин Александр 51 1
|Дмитриев Кирилл 117 1
|Макаров Валентин 241 1
|Ципорин Павел 102 1
|Рымар Максим 50 1
|Яценко Виктор 22 1
|Раков Ярослав 51 1
|Иванов Андрей 59 1
|Егоров Александр 86 1
|Лопаткин Герман 104 1
|Рудзевич Мария 36 1
|Палюх Юрий 15 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Родичев Николай 5 1
|Догадин Александр 5 1
|Жданов Андрей 9 1
|Бородкин Андрей 4 1
|Балацкий Максим 1 1
|Кудринский Михаил 1 1
|Степанов Николай 13 1
|Дождёв Владимир 13 1
|Белостоцкий Сергей 15 1
|Ефимов Сергей 1 1
|Мажарин Дмитрий 2 1
|Кузьменко Иван 3 1
|Белодедова Анастасия 2 1
|Леонтьева Инга 3 1
|Майнина Кристина 18 1
|Казарин Станислав 175 1
|Кайдалов Алексей 2 1
|Мусин Василий 2 1
|Yonhap News Agency 43 2
|РИА Новости 984 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|Korea Times 132 1
|Times 648 1
|Newsis 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
|Wikipedia - Википедия 585 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.