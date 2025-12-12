Разделы

Никитин Игорь


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Власти ужесточили правила попадания ИТ-решений для генеративного ИИ в реестр российского ПО. Это ударит по малым и средним ИТ-разработчикам 1
20.11.2025 Около 70% процентов ИИ проектов будет в on-prem 1
28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат 1
24.02.2025 Иногда они возвращаются. Samsung резко начала вкладываться в рекламу в России, хотя давно сбежала из страны. Опрос 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 1
28.05.2024 WMT Group создала ИИ-решение для измерения уровня стресса сотрудников в корпоративных коммуникациях 1
16.12.2020 На «цифровой прокачке» выбрано 15 отечественных решений для внедрения в предприятия промышленности Пермского края 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
12.03.2020 Резиденты «Технопарк Пермь» представили новые разработки 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
13.05.2014 В Москве пройдет первый в России международный «Робофорум» 1
09.05.2014 Лучшие роботы мира нагрянут в Москву 1
01.04.2005 Практика: как настроить монитор для игр 1
15.02.2005 Практика: Как правильно настроить ЭЛТ-монитор 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Никитин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

WMT Group - ВиЭмТи Групп 10 4
LG Electronics 3675 3
Samsung Electronics 10626 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 492 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 200 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 2
Nvidia Corp 3736 2
Haier Group 206 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 2
Ростелеком 10313 2
Apple Inc 12632 2
Xiaomi 1976 2
Hitachi - Хитачи 1481 1
Philips 2076 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 791 1
Sony 6634 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
Рексофт - Reksoft 432 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Цифра ГК 140 1
ICC AOKpass 42 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 17 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 130 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 66 1
LaCie 74 1
Индекс успеха - Index успеха 1 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 1
Morion Digital - Морион Диджитал - технопарк 8 1
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 107 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Ленполиграфмаш - КТ-сегмент - KT-Segment 1 1
Thrive Technologies - Трайв Технолоджис 1 1
МегаФон 9912 1
8996 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 137 2
Hyundai Motor Company 419 2
Toyota - Lexus 82 2
WeMakeThis 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Hyundai Mobis 11 1
Mazda Motor Corporation 72 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 99 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 486 1
Веста 52 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
Геометрия НПО 151 1
NewTech Services - НьюТек Сервисез - Гидробур-сервис 1 1
Пермь Технопарк 2 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4193 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
Оцифровка - Digitization 4937 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 2
BaaS - Backend as a service 141 2
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 2
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 469 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 2
Робототехника сервисная - Сервисный робот - Robotics service - Service robot 57 2
Контрастность 2954 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1474 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1141 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8916 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9612 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2260 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 612 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4109 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 438 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 2
BMW X - серия кроссоверов 26 2
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 1
Adobe Photoshop 792 1
NVision Барьер 737 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Nvidia Jetson 19 1
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 41 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Toyota Camry 30 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 1
Toyota Highlander 3 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЕКП - Единая карта петербуржца - ekp.spb.ru 17 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Nokia Monitor Test 14 1
Toyota Land Cruiser 27 1
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 1
Sony FD Trinitron 21 1
Mitsubishi Pajero 4 1
Nvidia ForceWare 19 1
Microsoft Office 3954 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 1
Microsoft Windows 16333 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1308 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 1
Дюбанов Анатолий 95 2
Вольфсон Игорь 16 2
Проскурин Дмитрий 4 2
Мироненко Дмитрий 7 2
Матвеев Денис 6 2
Metta Giorgio - Метта Джорджио 5 2
Левашова Марина 2 2
Ребен Александр 2 2
Шадаев Максут 1148 1
Зорин Александр 51 1
Дмитриев Кирилл 117 1
Макаров Валентин 241 1
Ципорин Павел 102 1
Рымар Максим 50 1
Яценко Виктор 22 1
Раков Ярослав 51 1
Иванов Андрей 59 1
Егоров Александр 86 1
Лопаткин Герман 104 1
Рудзевич Мария 36 1
Палюх Юрий 15 1
Меджитов Тимур 85 1
Родичев Николай 5 1
Догадин Александр 5 1
Жданов Андрей 9 1
Бородкин Андрей 4 1
Балацкий Максим 1 1
Кудринский Михаил 1 1
Степанов Николай 13 1
Дождёв Владимир 13 1
Белостоцкий Сергей 15 1
Ефимов Сергей 1 1
Мажарин Дмитрий 2 1
Кузьменко Иван 3 1
Белодедова Анастасия 2 1
Леонтьева Инга 3 1
Майнина Кристина 18 1
Казарин Станислав 175 1
Кайдалов Алексей 2 1
Мусин Василий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 12
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 6
Южная Корея - Республика 6861 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 3
Россия - ДФО - Магаданская область 477 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 2
Россия - СФО - Омская область 731 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1016 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 2
Россия - УФО - Курганская область 580 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 2
Россия - СЗФО - Псковская область 671 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - ЦФО - Костромская область 434 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1871 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Европа 24639 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 2
Индонезия - Республика 1008 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Украина 7796 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2049 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1394 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Малайзия 898 1
Иран - Исламская Республика Иран 1117 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4943 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Английский язык 6878 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Импортозамещение - параллельный импорт 568 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3731 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 612 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Правительство Московской области - Цифровое Подмосковье - государственная программа 19 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Yonhap News Agency 43 2
РИА Новости 984 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Korea Times 132 1
Times 648 1
Newsis 2 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Wikipedia - Википедия 585 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 3
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology - Южнокорейский Институт науки и техники - Институт науки и техники Кванджу - Корейский институт передовых технологий 46 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 29 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Цифровая прокачка региона 29 1
