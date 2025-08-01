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Бородкин Андрей
УПОМИНАНИЯ
Бородкин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 57 1
|Техзор ГК 4 1
|Unicorn - Юникорн 55 1
|УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
|Индекс успеха - Index успеха 1 1
|Пермь Технопарк 2 1
|Сибур Холдинг - Сибур Химпром 24 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
|NewTech Services - НьюТек Сервисез - Гидробур-сервис 1 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
|Перминова Светлана 37 1
|Никитин Игорь 14 1
|Кудринский Михаил 1 1
|Белодедова Анастасия 2 1
|Мусин Василий 2 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 2
|Россия - РФ - Российская федерация 151547 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1574 1
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