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Все категории 200131
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Мусин Василий

СОБЫТИЯ


31.08.2026 Начался суд над поставщиком китайских раций под видом отечественных в МВД и Росгвардию 1
12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских 1
26.06.2024 Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских 1
12.03.2020 Резиденты «Технопарк Пермь» представили новые разработки 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мусин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Уральские заводы ФПГ 7 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 368 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 1
Индекс успеха - Index успеха 1 1
Спектр РС - РС групп - RS Group - Life Tech 10 1
СалютДевайсы - Элпитех 42 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 140 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Пермь Технопарк 2 1
NewTech Services - НьюТек Сервисез - Гидробур-сервис 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3592 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 873 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3958 1
МВД РФ ВКУ ЦОУМТС - Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 216 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10625 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 2
Оцифровка - Digitization 5208 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3804 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26472 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3601 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13012 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24526 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33645 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 95 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1655 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16381 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6559 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9588 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4485 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1884 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1171 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1493 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2923 1
Уральские радиостанции - Эрика-DMR 3 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 766 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2458 1
Никитин Игорь 23 1
Белодедова Анастасия 2 1
Кудринский Михаил 2 1
Бородкин Андрей 4 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 767 3
Россия - РФ - Российская федерация 167032 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3054 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1814 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1731 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19232 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3161 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10423 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2759 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16165 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 612 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3876 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8867 1
Аренда 2702 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6589 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2455 1
РИА Новости 1040 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
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