Около 70% процентов ИИ проектов будет в on-prem

По оценкам участников отрасли, рынок заказной разработки с использованием искусственного интеллекта (ИИ) сегодня составляет около 12% от общего объема рынка ИИ. Кроме того, в ближайшие годы его доля может вырасти до 30–40%. Около 40–50% новых ИT-проектов уже включают элементы ИИ, что свидетельствует о переходе от пилотных внедрений к стадии активного спроса. Об этом CNews сообщили представители WMT AI.

Одновременно усиливается тенденция к развертыванию систем искусственного интеллекта в корпоративных контурах (on-prem). По данным экспертов, 60% компаний уже инвестируют в такие решения, а с учетом требований к защите персональных данных до 70% ИИ-проектов в ближайшее время будут реализованы внутри закрытой инфраструктуры.

Эксперты называют этот процесс не просто технологическим, а методологическим сдвигом: ИИ перестает быть вспомогательным инструментом и становится частью управленческой и исследовательской культуры бизнеса.

«Это новая область знаний, сравнимая по значимости с электричеством. Я призываю относится к искусственному интеллекту не как к телефону или калькулятору, которые не ошибаются, а как к человеку. Надо нанимать его, а не внедрять. Люди ошибаются, искусственный интеллект ошибается не больше, чем люди, при этом также как человек, он обучается. Неудачные внедрения, которые составляют 95%, не являются провалом, это естественная часть исследовательского цикла. Успешные 5% же формируют основу для прорывов» — сказал основатель и генеральный директор компании WMT AI Игорь Никитин.

Среди ключевых вызовов — дефицит вычислительных мощностей и энергоресурсов. По оценкам аналитиков, все крупные российские ЦОДы уже загружены, а потребность в GPU и электроэнергии измеряется несколькими миллионами единиц и гигаваттами соответственно.

Несмотря на это, российские компании сохраняют конкурентоспособность в прикладных решениях, особенно в кибербезопасности и автоматизации. На международной арене основными направлениями экспансии российских ИИ-продуктов становятся Китай, Малайзия и Индонезия. В этих странах уже формируются устойчивые партнерские связи и растет спрос на совместные разработки.

