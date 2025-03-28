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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171813
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Hyundai Mobis


28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат 1
06.08.2020 «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили в США 1
23.07.2020 Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел 1
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями 1
30.08.2019 Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis 1
11.07.2019 «Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata 1
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса» 1
03.03.2014 LG и Samsung инвестируют в производство аккумуляторов для электромобилей 1
15.08.2013 Samsung окучивает Toyota, а LG - BMW 1
22.05.2003 Exride: телематика совершенствует автомобили 1
22.05.2003 Exride: телематика совершенствует автомобили 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Hyundai Mobis и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7529 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Samsung Electronics 10316 2
Samsung SDI 84 2
LG Electronics 3627 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12961 1
KPMG 257 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Adobe Systems 1557 1
Мегаплан 76 1
Yandex Go - Yango 26 1
Stafory - Стафори 16 1
Intel Corporation 12246 1
Apple Inc 12197 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 914 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 33 1
LG Group 24 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 1
Hyundai Motor Company 391 7
BMW Group 452 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
LG Chem 27 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 2
Hyundai-KIA Motors 7 2
РЖД - Российские железные дороги 1928 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7453 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 125 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Сафмар - Европлан - Europlan 39 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Рекадро - российское кадровое агентство 2 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
ПК ТС - ПК Транспортные системы 2 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Renault Groupe 160 1
Ford 413 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Volkswagen Audi Group 215 1
Hyundai Motor Company - Hyundai Motor CIS - Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус - Glovis Rus - Гловис Рус 8 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3082 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2990 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1071 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12121 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14159 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1606 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13455 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11252 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 441 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 621 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28090 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9728 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7135 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9426 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31277 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3908 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5389 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2912 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5170 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 266 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20007 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12719 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5154 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20982 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8198 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8427 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7971 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1050 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3454 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5689 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4228 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1277 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1165 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1820 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 21 2
Toyota Prius 49 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5004 2
Stafory - робот Вера 333 1
iSpring Learn 23 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7134 1
Apple iPad 3874 1
Apple iOS 7894 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 597 1
Hyundai Equus 3 1
Ускова Ольга 166 2
Хасис Лев 105 1
Полищук Дмитрий 14 1
Arbor Ann - Эрбор Энн 4 1
Южная Корея - Республика 6690 6
Россия - РФ - Российская федерация 146681 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 2
Израиль 2744 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 2
Азия - Азиатский регион 5578 2
Германия - Федеративная Республика 12742 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52360 1
Казахстан - Республика 5594 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14250 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 1
Армения - Республика 2304 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
Украина 7644 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Грузия 1247 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Сербия - Республика 340 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
США - Мичиган 267 1
США - Невада 210 1
Израиль - Тель-Авив 112 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17255 1
Япония 13332 1
Германия - Бавария - Мюнхен 470 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5214 1
Европа 21855 1
Германия - Бавария 70 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18886 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5242 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3683 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29599 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2777 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 677 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48633 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2386 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4079 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 153 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1390 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 861 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 813 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 871 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1178 1
Korea Times 130 4
Grand View Research 19 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1096 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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