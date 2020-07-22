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Как технологии позволяют «обнулить» HR-отдел

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В какой-то период сотрудники HR-департаментов практически отрезали менеджеров от процессов работы с кадрами. Но теперь, благодаря развитию HR Tech, положение дел снова меняется, и руководители получают возможность самостоятельно, «напрямую» работать со своими сотрудниками. А в каких-то случаях технологии вообще минимизируют участие людей в кадровых процессах. Тенденция получила название HR Zero. О том, как технологии меняют процесс работы с персоналом, рассказывает бизнес-консультант Алексей Клочков.

Технологии возвращают руководителей к работе с кадрами

В последние годы во многих компаниях сотрудники кадровых служб практически «отрезали» менеджеров от процессов работы с персоналом. В HR-отделе решали, кого допускать до собеседования с будущим начальником, когда и чему его обучать, как стимулировать.

Одной из причин этого была высокая загрузка самого менеджмента, который не мог участвовать в собеседованиях со всеми претендентами, следить за процессом обучения сотрудника и его настроем.

Однако, благодаря развитию HR-Tech, средств автоматизации HR-процессов, руководители снова получили возможность на «поле HR». Для этого у менеджеров есть все — информация и рекомендации, как действовать. Тенденция получила название HR Zero, намекая, что на смену классическому кадровику может придти набор технологий.

Этот год станет для HR Zero знаковым: пандемия и карантин показали, что руководителям необходимо быстро принимать решения, связанные с командой, а значит активнее участвовать в процессах управления персоналом и его развития.

Усиление роли менеджеров в HR-направлении стало возможно благодаря растущему рынку HR-Tech. Grand View Research оценивает его средний ежегодный рост в период 2020–2027 гг. в 11,7%, с $16 млрд до $38 млрд. Российский рынок значительно меньше, но зато быстрее увеличивается, в 2020-м ему, например, пророчат трехкратный рост до отметки в $150 млн. Да и до пандемии он ежегодно увеличивался на четверть.

Какие HR-процессы автоматизированы в российских компаниях

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Источник: «Рекадро», 2019

Процесс автоматизации сферы HR будет продолжаться. Компании отмечают, что инвестиции в HR-Tech-решения быстро окупаются. В мире, согласно опросу KPMG, так считают 88% организаций. В России — каждая вторая.

Работа начинается с собеседования

Благодаря технологиям менеджеры вернулись в процесс набора кадров. Платформы для автоматизации найма делают процесс прозрачным для руководителя и дают ему возможность участвовать в нем наравне с рекрутером.

Подбор кадров на массовые позиции и вовсе может осуществляться практически без участия людей. Например, решение компании Stafory — «Робот Вера» — по заданным критериям ищет кандидатов в открытых источниках, обзванивает и проводит первичные интервью с помощью средств видеосвязи. Робот распознает естественную речь и может вести содержательный диалог, а также различает до семи человеческих эмоций.

В компании PepsiCo «Вера» проводит за девять часов (практически за один рабочий день) до 1,5 тыс. видео-интервью. Аналогичную работу отдел персонала компании делал бы в течение девяти недель. Внедрен робот и в компании МТС, где за рабочий день он проводит свыше 1,8 тыс. телефонных интервью с соискателями.

Большинство экспертов из сферы HR-Tech уверены, что полная автоматизация процесса подбора персонала — перспектива ближайших нескольких лет. Наступит момент, когда искусственный интеллект сам выберет оптимального кандидата и пришлет его на утверждение непосредственно руководителю.

Согласно данным опроса кадрового агентства «Рекадро», проведенного в прошлом году, 37% российских компаний уже автоматизировали процесс поиска и подбора кандидатов. 73% планируют внедрить или обновить такие системы в ближайшее время.

Кто обеспечит сотрудникам «счастье»?

Вторая сфера, куда технологии помогли «зайти» руководителям, — работа с вовлеченностью (термин, означающий желание сотрудников выполнять работу как можно лучше) и лояльностью персонала. HR-Tech позволяет менеджеру в режиме реального времени отслеживать настроения в команде и на основании этих данных принимать решения о работе с сотрудниками.

Запрос на такие решения формирует философия, согласно которой залог стабильного развития компании — счастье его сотрудников. Так, в Adobe Systems выяснили, что вовлеченные менеджеры по продажам в их компании закрывают в среднем на 37% больше сделок, чем их невовлеченные коллеги.

В России наиболее яркий пример «внедрения» менеджера в этот HR-процесс — кейс российской автолизинговой компании «Европлан». В организации разработали и внедрили систему диагностики внутренней среды. Управление важнейшими параметрами, в частности «удовлетворенностью работой» и «соответствием работодателя ожиданиям сотрудника», передали менеджерам. В результате у руководства появились данные для принятия управленческих решений, а также инструмент для отслеживания реакции на реализуемые меры. Эффект от внедрения системы — увеличение показателей вовлеченности и лояльности персонала в среднем на 25 процентных пунктов. За четыре года это позволило двукратно снизить текучку и в полтора раза увеличить прибыль, говорят в «Европлане».

Аналогичным образом автоматизировал работу с «внутренней средой» «Модульбанк». С помощью российской платформы для исследования и развития вовлеченности Happy Job компании Happy Inc, банк отслеживал признаки выгорания сотрудников. Менеджеры, имевшие прямой доступ к результатам, мгновенно реагировали на «тревожные звоночки»: перераспределяли задачи между подчиненными или подразделениями, «принудительно» отправляли в отпуска сотрудников, не пользовавшихся им в течение года, принимали другие меры.

Руководитель — лучший контролер

Еще одна сфера, которую меняет HR Zero, — процесс корпоративного обучения, особенно дистанционного, которые позволяют руководителям контролировать процесс. Менеджер не только «ощущает» уровень подготовки сотрудников по показателям работы или наблюдаемому поведению, но и мониторит оценки, при необходимости назначает повторное изучение учебных материалов.

Подобный подход практикуется в международной компании Hyundai Mobis: для обучения кадров используется платформа iSpring Learn, в свою очередь успехи и провалы сотрудников — в ведении руководителей на местах. Как отмечают в Hyundai Mobis, благодаря такому подходу к обучению сотрудники даже на старте профессиональной деятельности практически не допускают ошибок.

Обучение должностным обязанностям, «прокачка» нужных для работы навыков и другие элементы корпоративного обучения — важная составляющая любого бизнеса. От уровня подготовки персонала зависит качество создаваемого продукта, уровень сервиса и другие наиболее значимые для бизнеса направления. Поэтому появление в процессе обучения руководителя — закономерный шаг. Менеджер лучше знает потребности своего подразделения и может эффективнее координировать подготовку сотрудников. Помимо этого, он может мотивировать на обучение, например, включая оценки, полученные при обучении, в общий KPI сотрудника.

Как не «сгореть» на самоизоляции

2020 год стал одним из самых сложных для менеджеров. Ограничительные меры, принятые в ходе эпидемии ковида, заставили компании работать по-новому. Например, массово вводить удаленный режим работы, в целом не очень популярный в России. Так, по данным опроса компании «Мегаплан», проведенным в марте 2019 г., почти две трети россиян считали работу в офисе более продуктивной, лишь 16% из них работали удаленно, еще 17% получили предложение от начальства работать из дома, но продолжили посещать офис.

При этом половина менеджеров в принципе никогда не имела дел с распределенными командами, говорят данные компании Hays.

Страх сокращений и урезания зарплаты, стресс от нового режима работы вылился в небывалый спад продуктивности персонала. Спустя два месяца с объявления карантина 80% специалистов, участвовавших в опросе, проводимом высшей школой экономики, признались, что выгорели и делают работу «на автомате». Чтобы пережить кризис, компаниям пришлось обратить внимание на такие «материи», как лояльность и вовлеченность: до пандемии о создании «особых условий» сотрудникам на рабочих местах задумывались чуть больше трети компаний, говорится в исследовании Kelly Services.

Быстро меняющаяся обстановка в стране и на рынке, использование непопулярных, малоизученных мер в отношении персонала, заставляют менеджеров держать руку на пульсе происходящего с сотрудниками. Главный лейтмотив «карантинных» HR-конференций — необходимость быстро принимать HR-решения и тут же отслеживать последствия от их реализации. Это невозможно без вовлечения в процесс непосредственных руководителей сотрудников, то есть без внедрения подхода HR Zero.

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