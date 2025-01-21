WMT Group ВиЭмТи Групп
WMT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
|Аэроклуб 21 1
|ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
|Краснов Михаил 84 3
|Никитин Игорь 12 2
|Жуков Александр 42 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Иванов Андрей 55 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Трандин Сергей 91 1
|Яценко Вадим 56 1
|Семенкин Максим 8 1
|Касперская Наталья 291 1
|Макаров Валентин 220 1
|Яценко Виктор 21 1
|Егоров Александр 85 1
|Белостоцкий Сергей 8 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Сажин Олег 9 1
|Коскова Ксения 6 1
|Чернякович Илья 2 1
|Бондарева Варвара 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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