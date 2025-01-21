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WMT Group ВиЭмТи Групп



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
24.10.2024 Аэропорт Домодедово и WMT Group завершили проект по внедрению и доработке CRM 1
04.09.2024 «Руссофт»: текучка персонала в сфере разработки ПО стабилизировалась в районе 12% 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 2
10.06.2024 WMT Group и «Аэроклуб» завершили проект по комплексному аудиту ИТ-структуры 1
28.05.2024 WMT Group создала ИИ-решение для измерения уровня стресса сотрудников в корпоративных коммуникациях 3

Публикаций - 6, упоминаний - 9

WMT Group и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
Intel Corporation 12197 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Content AI - Контент ИИ 75 1
Nvidia Corp 3488 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
Thrive Technologies - Трайв Технолоджис 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Аэроклуб 21 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3841 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1226 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 1
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 1
NVision Барьер 648 1
Nvidia Jetson 16 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
Краснов Михаил 84 3
Никитин Игорь 12 2
Жуков Александр 42 1
Шадаев Максут 1009 1
Иванов Андрей 55 1
Мишустин Михаил 676 1
Трандин Сергей 91 1
Яценко Вадим 56 1
Семенкин Максим 8 1
Касперская Наталья 291 1
Макаров Валентин 220 1
Яценко Виктор 21 1
Егоров Александр 85 1
Белостоцкий Сергей 8 1
Булгаков Кирилл 104 1
Сажин Олег 9 1
Коскова Ксения 6 1
Чернякович Илья 2 1
Бондарева Варвара 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 4
Египет - Арабская Республика 1004 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 563 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Индия - Bharat 5446 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Образование в России 2192 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
Английский язык 6634 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1309 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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