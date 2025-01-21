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Коскова Ксения



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
04.09.2024 «Руссофт»: текучка персонала в сфере разработки ПО стабилизировалась в районе 12% 1
31.07.2024 Сбежали – невелика беда. Резкий отъезд программистов за рубеж не сломил российскую ИТ-сферу 1
10.07.2023 Софтверная индустрия устояла, несмотря на серьезный отток кадров за рубеж 1
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Коскова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Google LLC 11775 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 2
МегаФон 8807 1
Ростелеком 9703 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Microsoft Corporation 24628 1
Navicon - Навикон 284 1
Getmobit - Гетмобит 31 1
Cisco Systems 5114 1
Рексофт - Reksoft 419 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
SAP SE 5279 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
HP Inc. 5687 1
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Oracle Corporation 6688 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Цифра ГК 2426 1
Аурига - Auriga 74 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
CodeInside - Кодинсайд 18 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
WMT Group - ВиЭмТи Групп 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Сбер - СберТройка 14 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Unsplash 765 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 1
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6114 1
BaaS - Backend as a service 111 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 116 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5034 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1561 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
FreePik 983 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
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Русских Елизавета 2 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Juniper Research 522 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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