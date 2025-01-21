Коскова Ксения
Коскова Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
|Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
|Сбер - СберТройка 14 1
|Luxoft - GlobalCareer 2 1
|Unsplash 765 1
|FreePik 983 1
|Oracle Java - язык программирования 3075 1
|C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
|Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
|Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 1
|Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Русских Елизавета 2 1
|Жучков Андрей 4 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Макаров Валентин 220 1
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Щеглов Сергей 3 1
|Суховей Денис 10 1
|Рензяев Константин 62 1
|Иванчихина Елена 2 1
|Мин Александра 9 1
|Карнахин Станислав 3 1
|Габдрахманова Лилия 1 1
|Кудрявцева-Девина Яна 1 1
|Десятников Игорь 1 1
|Хрипко Любовь 2 1
|Туркин Владислав 4 1
|Вылегжанин Олег 2 1
|Дрофа Виталий 1 1
|Никишева Елена 2 1
|Марченко Наталья 1 1
|Juniper Research 522 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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