Сбежали – невелика беда. Резкий отъезд программистов за рубеж не сломил российскую ИТ-сферу

Отъезд ИТ-специалистов за границу в 2022 и 2023 гг. почти не отразился на ИТ-компаниях, занимающихся разработкой ПО, считают в ассоциации «Руссофт». Лишь для малой части фирм это стало проблемой, но таковых оказалось даже меньше, чем в 2020 г., когда бушевал коронавирус, а границы были закрыты.

Ничего критичного

Российские компании не видят в переезде штатных программистов за рубеж значительной проблемы для своего бизнеса, сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт». Даже в 2022 г., когда бегство ИТ-специалистов за рубеж по разным причинам стало очень масштабным, компаний из сферы разработки ПО, для которых их отбытие за границу стало проблемой массового характера, набралось всего лишь 2,3%. Для сравнения, в 2020 г., в период пандемии коронавируса и закрытых границ, этот показатель был на уровне 4,2%, а в 2023 г. он упал до 2,1%.

Компаний, теряющих единичных, но при этом ключевых ИТ-специалистов, в 2022 г. было 18,7%, в 2023 г. – 16,3%, а в 2020 г. – 26,4%. В первой половине 2024 г. спад продолжился – о массовости говорили 0,7% фирм, о единичных потерях ключевых сотрудников – 13,3%, и абсолютное большинство компаний (79,4%) заявили, что проблем с отбытием программистов в другие страны они не испытывают.

Нет причин уезжать

В «Руссофте» рассказали CNews, что по итогам 2023 г. ситуация с выездом профильных техспециалистов в сфере разработки ПО за границу заметно улучшилась по сравнению с 2022 г. Другими словами, количество уезжающих сократилось.

JESHOOTS.COM / Unsplash Программистов из России уехало слишком мало, чтобы пошатнуть российскую ИТ-отрасль

По данным ассоциации, основной поток выезжавших специалистов в 2022 г. «был связан с организованной релокацией персонала центров разработки ПО крупных зарубежных компаний, которые прекратили свою работу в России». CNews писал, что многие иностранные фирмы стремились перевезти российский персонал за рубеж – так поступили, к примеру, Intel и Google, притом последняя хотела сделать это в тайне от всех.

У опрошенных «Руссофтом» российских компаний – разработчиков ПО потери в 2022 г., составили 4,26% от совокупной численности персонала, тогда как по результатам 2023 г. аналогичный показатель уменьшился до 0,78%.

Распределение ответов опрошенных компаний на вопрос о миграции сотрудников за рубеж в 2020-2024 годы

Дата проведения опроса Проблема носит достаточно массовый характер для нашей компании Мы теряем специалистов в единичных случаях, но эти специалисты являются ключевыми Проблемы для нашей компании нет Вариант «затруд­няюсь ответить» опрос 2020 г. 4,20% 26,40% 66,70% 2,70% опрос 2021 г. 1,70% 21,10% 66,00% 11,20% опрос 2022 г. 2,30% 18,70% 77,20% 1,80% опрос 2023 г. 2,10% 16,30% 73,30% 9,20% опрос 2024 г. 0,70% 13,30% 79,40% 6,60%

Источник: Руссофт

Статистика ассоциации гласит, что в течение всего 2022 г. для работы в иностранных компаниях по контракту или на ПМЖ их России уехало ориентировочно 17 тыс. человек – сотрудников компаний из сферы разработки ПО. В 2023 г. Россию покинуло не более 3500 программистов.

«В рамках нашей компании, потери по причине релокации сотрудников изначально были незначительны и составили 3,2% от общего числа сотрудников. Последний год мы наблюдем две основные тенденции - это возвращение ранее покинувших России ИТ-специалистов и появление на рынке труда все большего количества молодых ИТ-специалистов. Профессия в ИТ-сегменте продолжает быть наиболее популярной и желающих обучаться и развиваться в этом направлении только растет», – приводит «Руссофт» комментарий Ксении Косковой, HR-директора цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета».

Круговорот программистов в природе

По мере отбытия российских программистов за рубеж компании с большой охотой нанимали на их место иностранных специалистов. Доля фирм, трудоустроивших разработчиков из других стран, в 2022 г. составила 5,4%, а годом позже – 5,6%. Статистику за первое полугодие 2024 г. «Руссофт» не предоставил.

Но без отрицательной динамики все же не обошлось. В 2020 г. доля софтверных компаний, которые приняли на работу иностранных программистов, достигла рекордных за последние четыре пять лет значений – 16,2%. В 2021 г. она снизилась до 12,3%.

Год Доля компаний, которые приняли на работу иностранных специалистов Доля иностранных специалистов в общем количестве принятых на работу новых сотрудников 2020 16,20% 4,90% 2021 12,30% 1,30% 2022 5,40% 1,30% 2023 5,60% 1,80%

Из 100% принятых на работу новых сотрудников российских компаний – разработчиков ПО иностранцев в 2023 г. было 1,8%, в 2022 и 2021 гг. – по 1,3%, а в 2020 г. – 4,9%. После двухлетнего сокращения наблюдается небольшой рост их количества.

В 2020 г. приток кадров из-за рубежа был сопоставим с доковидным 2019 г. – около 3000 человек. В 2021 г. во многом из-за пандемии коронавируса и распространения удаленного режима работы, приток специалистов из-за рубежа сократился примерно втрое. В 2023 г. наблюдался рост притока ИТ-кадров. Например, компании по разработке ПО, без учета предприятий из других отраслей, приняли на работу около 500 иностранцев и около 1000. россиян, которые вернулись после выезда за рубеж.. С одной стороны, это меньше в сравнении с потерями ИТ-индустрии от утечки кадров за рубеж (около 3500 человек), но больше притока разработчиков ПО в Россию в 2022 г.

Мнение отрасли

Виталий Дрофа, операционный директор IW Group (занимается заказной разработкой ПО), сказал CNews: «Для нашей компании это (отъезд программистов за рубеж – прим. CNews) не было проблемой в 2022 и 2023 гг. Из наших сотрудников страну покинули два или три человека, но они продолжали работать на проектах удалённо. Кого-то из ребят мы переориентировали на другой проект, на котором нет жестких требований от заказчиков по локации членов команды. Сейчас мы адаптировались к текущим условиям. И если ранее мы искали специалистов преимущественно в европейской части страны, чтобы иметь минимальный разрыв в часовых поясах, то сейчас также рассматриваем кандидатов из Уральского региона и Восточной Сибири, где есть хорошая база технических учебных заведений. Возможность удаленной работы является привлекательным фактором для ИТ-специалистов. В зависимости от вакансии мы получаем различное количество откликов кандидатов- иногда сотню или две, иногда полтора-два десятка. В общем выбор есть, и есть возможность подобрать достаточно квалифицированных и опытных специалистов».

Владислав Туркин исполнительный директор Fundamento.io (цифровая платформа компании Softline Digital), на вопрос CNews о том, перестал ли отъезд ИТ-специалистов за рубеж серьезно влиять на рынок в целом и на компанию в частности, ответил: «ИТ-специалист – это слишком общее понятие. Нужно четко разделять специалистов, которые занимаются, например, разработкой программного обеспечения, анализом данных, машинным обучением, и специалистов, которые отвечают за решения, связанные с промышленным интернетом вещей или компьютерным зрением. Последние напрямую принимают участие в различных работах на площадках заказчиков: аудит, монтаж, пуско-наладочные работы и другие виды консалтинга, поэтому удаленный формат не возможен. Первая группа может работать откуда угодно, без привязки к локации, и, даже переехав в другую страну, сотрудничать с российскими компаниями. У нас в штате есть такие специалисты, и мы никогда не испытывали сложности в их работе над проектами в России. Второй же группе позволить себе такое невозможно, их работа не предполагает удаленный формат. Такие специалисты обычно проводят много времени на площадках заказчиков и в командировках. Дефицит этих кадров сначала действительно ощущался, так как часть их уехала за границу, однако и это вскоре не стало проблемой. Нашлись другие специалисты, и стоит отметить: позже многие вернулись».

На тот же вопрос редакции CNews ресурсный директор «Девелоники» (разработчик ПО, ГК Softline) Олег Вылегжанин ответил: «Важно учитывать, кто именно и когда уехал из страны. После 2022 г. западные вендоры и компании-разработчики, которые долгое время пользовались квалифицированной и относительно дешевой рабочей силой в России, действительно организовывали релокацию, но она касалась лишь небольшого числа ключевых специалистов. Эти специалисты, безусловно, ценны и их нехватка ощущается, однако их количество значительно меньше по сравнению с теми, кто остался в России и продолжил работать над задачами достижения технологического суверенитета. Кроме того, значительная часть тех, кто решил самостоятельно перебраться за границу, столкнулась с трудностями адаптации, изменением условий работы и уровнем оплаты, который не всегда оказался выше, чем в России. В результате многие из этих специалистов вернулись обратно. Таким образом, западные компании увели относительно небольшое число специалистов, которые и так работали на западные компании и не были глубоко интегрированы в российскую ИT-отрасль. Те же, чьи компетенции критически важны для нашего рынка, в большинстве своем остались в России. Поэтому статистическое влияние оттока специалистов оказалось незначительным. Более серьезной проблемой является недостаточный приток новых специалистов и медленный рост их квалификации в условиях быстрого развития технологий».