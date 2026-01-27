Получите все материалы CNews по ключевому слову
Щеглов Сергей
СОБЫТИЯ
Щеглов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Макаров Валентин 241 1
|Серебряникова Анна 77 1
|Жучков Андрей 4 1
|Сошников Дмитрий 16 1
|Сидорюк Алексей 14 1
|Хрипко Любовь 2 1
|Десятников Игорь 1 1
|Сурин Николай 2 1
|Коскова Ксения 6 1
|Суховей Денис 10 1
|Воног Станислав 2 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
|Кичко Дмитрий 69 1
|Juniper Research 551 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
|ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.