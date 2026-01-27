Разделы

Щеглов Сергей


СОБЫТИЯ


27.01.2026 В Росреестре подвели основные итоги внедрения цифровой платформы НСПД в 2025 году 1
01.09.2022 В ближайшие годы российские ИТ-шники начнут сильно уступать иностранным 1
15.08.2006 Imagine Cup 2006: МФТИ остался без медалей 1
07.08.2006 МФТИ представляет Россию в финале Imagine Cup 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Щеглов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25307 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 196 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 1
Аурига - Auriga 74 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 436 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 85 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 281 1
Getmobit - Гетмобит 39 1
Google LLC 12316 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 655 1
Intel Corporation 12569 1
Cisco Systems 5230 1
SAP SE 5453 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
Navicon - Навикон 319 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 1
Oracle Corporation 6895 1
9076 1
HP Inc. 5766 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 115 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 38 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4151 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2461 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1507 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4691 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
Oracle Java - язык программирования 3340 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Макаров Валентин 241 1
Серебряникова Анна 77 1
Жучков Андрей 4 1
Сошников Дмитрий 16 1
Сидорюк Алексей 14 1
Хрипко Любовь 2 1
Десятников Игорь 1 1
Сурин Николай 2 1
Коскова Ксения 6 1
Суховей Денис 10 1
Воног Станислав 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Кичко Дмитрий 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 4
Германия - Федеративная Республика 12952 3
Бразилия - Федеративная Республика 2456 2
Польша - Республика 2003 2
Венгрия 849 2
Америка Латинская 1888 1
Южная Корея - Сеул 371 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Индия - Дели 152 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 441 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Африка - Африканский регион 3576 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Индия - Bharat 5719 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Английский язык 6882 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 367 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Информатика - computer science - informatique 1144 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 1
Juniper Research 551 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1654 1
Microsoft Imagine Cup 60 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
