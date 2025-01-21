CodeInside Кодинсайд
CodeInside и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенкин Максим 8 7
|Шадаев Максут 1009 4
|Козырев Алексей 321 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Авербах Владимир 126 3
|Дьяков Петр 12 3
|Деянышев Вадим 19 3
|Сиваков Руслан 5 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Шмид Александр 17 3
|Щербаков Сергей 25 3
|Кононов Виктор 5 3
|Зайцев Максим 7 3
|Рудаковский Артем 3 3
|Калякин Павел 66 3
|Карнахин Станислав 3 3
|Новиков Алексей 59 2
|Евраев Михаил 262 2
|Калина Роман 62 2
|Козлов Александр 68 2
|Звягина Наталья 64 2
|Алексеев Матвей 11 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Соколов Олег 51 2
|Елистратов Николай 90 2
|Разумовский Дмитрий 121 2
|Козлова Ирина 11 2
|Балуев Евгений 31 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Макаров Валентин 220 2
|Иванчихина Елена 2 2
|Смирнов Алексей 243 2
|Бочерова Елена 31 2
|Ожегов Сергей 31 2
|Иодковский Станислав 81 2
|Сабашный Вадим 6 2
|Синицын Денис 2 2
|Егоров Владислав 2 2
|Карпов Роман 60 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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