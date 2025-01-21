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Индексная книга (каталог) CNews*
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CodeInside Кодинсайд

CodeInside - Кодинсайд


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
Рынок ИТ: итоги 2023 1
28.08.2024 Российский рынок ПО растет с ускорением 1
28.08.2024 Как идет трансформация рынка разработки программного обеспечения: мнения участников рынка 3
19.07.2024 Российские программисты перестали богатеть со страшной силой. Теперь их зарплаты растут медленнее, чем в целом по стране 1
09.07.2024 Кардинальные изменения спроса и предложения по специальности «Разработчик ПО» слабо повлияли на политику найма софтверных компаний 1
29.05.2024 Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее 1
04.04.2024 Максим Семёнкин -

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
19.10.2023 Исход зарубежных компаний перетряхнул российский ИТ-рынок, но не завалил его 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
29.08.2023 Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки 1
29.08.2023 Изменения в потребности знания иностранных языков в российской индустрии разработки ПО 1
19.05.2023 Softline вдохнет новую жизнь в старый Linux для военных 1
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
06.03.2015 В конференции «ИКТ в госсекторе» примут участие Минкомсвязи, ПФР, Казначейство, ФССП и другие 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

CodeInside и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24628 5
Базальт СПО - BaseALT 655 5
Рексофт - Reksoft 419 4
Ред Софт - Red Soft 701 4
АйТи 1365 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
Brocade Communications Systems 241 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 3
Аурига - Auriga 74 3
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Ростелеком 9703 2
InnoSTage - Инностейдж 141 2
Lenovo Group 2292 2
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
ЕС-лизинг 22 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 2
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
Content AI - Контент ИИ 75 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 1
МегаФон 8807 1
Samsung Electronics 10256 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Directum - Директум 1090 1
Ланит - Artezio - Артезио 81 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 211 1
Сбер - СберТройка 14 1
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Тетис Кэпитал - Tethys 21 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 436 1
КуйбышевАзот 16 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 3
Федеральное казначейство России 1772 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2738 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Челябинской области 63 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 3
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19290 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7359 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15716 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29679 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25339 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2783 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12743 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24121 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3066 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11054 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2472 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2118 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20604 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12521 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16133 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13103 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7551 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 2
Новые облачные технологии - МойОфис 779 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 3
Microsoft Teams - MS Teams 548 3
NVision Барьер 648 3
Microsoft Office 3736 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 2
Linux OS 9940 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 918 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 2
Microsoft Office 365 941 1
Google Android 13994 1
FreePik 983 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5172 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Microsoft Skype 2067 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 974 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Apple iOS 7809 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 44 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Microsoft Exchange 1714 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Apple iPad 3860 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Apache OpenOffice 472 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 50 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
Семенкин Максим 8 7
Шадаев Максут 1009 4
Козырев Алексей 321 3
Лысенко Эдуард 308 3
Авербах Владимир 126 3
Дьяков Петр 12 3
Деянышев Вадим 19 3
Сиваков Руслан 5 3
Гуральников Сергей 164 3
Гаттаров Руслан 144 3
Шмид Александр 17 3
Щербаков Сергей 25 3
Кононов Виктор 5 3
Зайцев Максим 7 3
Рудаковский Артем 3 3
Калякин Павел 66 3
Карнахин Станислав 3 3
Новиков Алексей 59 2
Евраев Михаил 262 2
Калина Роман 62 2
Козлов Александр 68 2
Звягина Наталья 64 2
Алексеев Матвей 11 2
Никуличев Андрей 43 2
Соколов Олег 51 2
Елистратов Николай 90 2
Разумовский Дмитрий 121 2
Козлова Ирина 11 2
Балуев Евгений 31 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Макаров Валентин 220 2
Иванчихина Елена 2 2
Смирнов Алексей 243 2
Бочерова Елена 31 2
Ожегов Сергей 31 2
Иодковский Станислав 81 2
Сабашный Вадим 6 2
Синицын Денис 2 2
Егоров Владислав 2 2
Карпов Роман 60 2
Россия - РФ - Российская федерация 144235 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52106 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 850 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 3
Россия - УФО - Челябинская область 1210 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17030 3
Южная Корея - Республика 6646 3
Япония 13283 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - УФО - Тюменская область 1142 2
Россия - ЦФО - Калужская область 980 2
Россия - ПФО - Пензенская область 589 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 682 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 2
Европа Западная 1481 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 604 2
Казахстан - Республика 5527 2
Азия - Азиатский регион 5530 2
Африка - Африканский регион 3479 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Индонезия - Республика 957 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Америка Латинская 1812 2
Португалия - Португальская Республика 918 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 390 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Индия - Bharat 5446 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Нидерланды 3519 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1225 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51016 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13492 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29024 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3418 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3107 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Английский язык 6634 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18462 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 700 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9928 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5765 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3932 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Ведомости 998 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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