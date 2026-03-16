CodeInside и «Ред софт» подтвердили совместимость платформы Docora AI с «Ред ОС»

Разработчик цифровых решений на основе искусственного интеллекта CodeInside и разработчик программного обеспечения «Ред софт» подтвердили совместимость платформы Docora AI с «Ред ОС». Совместное использование решений позволит внедрять корпоративные ИИ-сценарии в инфраструктуру на базе отечественной операционной системы. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

В ходе испытаний платформа Docora AI успешно прошла проверку корректной совместной работы с «Ред ОС» 7.3 и 8. Итоги тестирования отражены в двустороннем сертификате совместимости.

Подтвержденная совместимость упрощает внедрение Docora AI в организациях, которые выстраивают ИТ-контур на российском программном обеспечении. Для ИТ-подразделений это гарантирует снижение рисков на этапах развертывания, эксплуатации и тиражирования решения.

Docora AI — платформа для создания отраслевых ИИ-экспертов, которые помогают сотрудникам работать с корпоративными знаниями: быстрее находить ответы и требования в документах, регламентах и инструкциях, снижать нагрузку на ключевых специалистов и поддерживать выполнение рутинных задач.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России.

«Подтвержденная совместимость с «Ред ОС» — важный шаг для наших заказчиков, которые строят инфраструктуру на отечественном ПО. Это снимает один из типовых барьеров на старте проекта и делает внедрение Docora AI более предсказуемым с точки зрения эксплуатации», — сказал Максим Семенкин, CEO CodeInside.

«Обеспечение совместимости российских решений — одна из наших приоритетных задач. Интеграция с платформой Docora AI предоставит пользователям «Ред ОС» дополнительные возможности для работы с корпоративными данными и документами, расширяя функциональность за счет современных ИИ-инструментов», – отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред софт».